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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri açıklarında meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ALSU isimli gemide yapılan bilirkişi incelemesinin ardından hazırlanan ön raporda, kazanın meydana geliş şekli ve tarafların ihmallerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

İŞTE BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişi raporuna göre, ALSU ile Tuğberk İmamoğlu gemileri arasındaki çarpışma saat 03.13’te gerçekleşti.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafında yırtılma meydana geldiği ve geminin süratle battığı belirtildi. ALSU’nun sancak bordasında ise hafif sıyrıkların oluştuğu, bunun dışında geminin seyrini engelleyecek veya su almasına neden olacak büyük bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

KAZANIN TEMEL NEDENİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, kazanın esas nedeninin “çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı” olduğu belirtildi.

Bilirkişi incelemesinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesinin de kazaya giden süreçte etkili olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca taraflar arasında telsiz üzerinden sağlanan mutabakata rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisinin son 0,5 mil içerisinde sancağa dönmesine dikkat çekildi.

SON 0,5 MİLDEKİ MANEVRA KAZAYI TETİKLEDİ

Bilirkişi heyeti, Tuğberk İmamoğlu gemisinin telsiz mutabakatına aykırı şekilde son 0,5 milde sancağa dönmesinin çarpışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etken olduğunu değerlendirdi.

Ancak raporda, söz konusu manevranın kazayı tetiklemesine rağmen olayın faciayla sonuçlanmasının arkasındaki asli nedenin ALSU gemisindeki köprüüstü zafiyeti olduğu vurgulandı.

“GÖZCÜ OLSAYDI BATMA ENGELLENEBİLİRDİ”

Rapordaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise ALSU gemisindeki gözcü eksikliğine ilişkin oldu.

Bilirkişi heyeti, ALSU gemisinde gözcü bulundurulması halinde yaşanan tehlikenin daha erken fark edilebileceğine dikkat çekerek, Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının engellenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma, bilirkişi raporunda yer alan tespitler doğrultusunda devam ediyor.