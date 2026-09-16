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YENİÇAĞ – 16 Eylül Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

BAHÇELİ'NİN MANSUR YAVAŞ RAHATSIZLIĞI: KARA KAPLI DOSYA RAFTAN İNİYOR

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri Bahçeli, Yavaş-Erdoğan zirvesinin 'siyaseten' normal olduğunu kaydederken televizyonlarda Mansur Yavaş'ın isminin çokça zikredilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Bu durul akıllara Bahçeli'nin 2024 yılındaki 'Siyah kaplı dosya' fişlemesini getirdi.

NASUH MAHRUKİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle 17 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.

SİNAN ATEŞ DOSYASI AÇILDI: YARGILAMA BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, gazeteciler Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci’den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yayını gerekçe göstererek şikayetçi olduğu ve iddianamesi dört kez iade edildikten sonra kabul edilen yargılama başladı.

ALMANYA'NIN ZEKERİYA ÖZ ÇELİŞKİSİ: FİRARİ FETÖ'CÜ NEREDE?

FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün Almanya’da olduğu iddia ediliyor. Alman Federal Meclisi’ne verilen soru önergelerinde Öz hakkında, 2015 yılında 'bilinmiyor' cevabı verilirken 2016'da 'tespit edilemedi' denildi. 2018 yılında verilen cevap ise önceki senelerden farklı oldu.

ADALET BAKANI AÇIKLADI: HAKİM VE SAVCI ATAMALARINDA SİSTEM DEĞİŞİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

YENİÇAĞ ARAŞTIRDI: KAÇIRILIP İŞKENCE EDİLEN İBB YÖNETİCİSİNİN SON DURUMU NE?

3 ay önce evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’a öldüresiye işkenceler yapıldı, adeta bir mucizeyle kurtuldu. Türkiye’de gündem o kadar hızlı değişiyor ki 3 ay önce “Ancak filmlerde olur” diyebileceğimiz bir olay bile unutuldu. YENİÇAĞ, Karaal’ın son durumunu araştırdı.

KURTLAR VADİSİ PUSU DİZİSİNE 'FETÖ' İNCELEMESİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında "FETÖ propagandası" iddiaları üzerine inceleme başlattı.

AK PARTİ GENEL MERKEZ'DEN SIZDI: İŞTE TÜRKİYE'NİN SEÇİME GİDECEĞİ TARİH

Siyasette yaşanan gelişmeler, dar gelirli vatandaşların dayanma gücünün kalmaması, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon; vatandaşı erken seçim beklentisine sokuyor.

YENİÇAĞ EKONOMİ

KADEMELİ EMEKLİLİK GELİYOR: TARİH VERİLDİ, ERDOĞAN’IN MASASINDA

Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emekliliğin çıkarılması için verdikleri mücadeleyi YENİÇAĞ’a anlattı. Ankara’da Bakan yardımcısıyla yapılan görüşmedeki ‘izlenimleri’ ve kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağını açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ERDOĞAN'IN SEÇİM PLANINI ZORA SOKACAK AÇIKLAMA: TAVİZ YOK

Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları alevlenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milyonların beklediği 'seçim ekonomisi'ne kapıları kapattı.

AKARYAKITA BÜYÜK ZAM GELDİ: TABELALAR BİR KEZ DAHA DEĞİŞECEK

Akaryakıta beklenen büyük zam geldi. Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Zamla birlikte akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

YENİÇAĞ DÜNYA

HUSİLER'DEN YENİ AÇIKLAMA: F-15 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti.

DONALD TRUMP VE NATALİE HARP FOTOĞRAFININ PERDE ARKASI: SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İDDİA

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Natalie Harp’ın golf sahasındaki öpüşme iddiası sosyal medyayı salladı. Altı parmak detayı ve dijital analizler görselin yapay zeka üretimi olduğunu gösterirken, olayın perde arkası merak konusu oldu.

BİR JET KAZASI DAHA: TÜRK İŞ İNSANI KULLANIYORDU, KOLOMBİYA'DA DÜŞTÜ

Kolombiya'da 13 Eylül'de düşen uçağı Türk iş insanı Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı ortaya çıktı. Çankaya dahil uçakta bulunan 5 kişiye ulaşılamadı. Yetkililer dağlık arazilerde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

YUNAN KÖKENLİ ABD KONGRE ÜYESİNDEN TÜRKİYE İTİRAFI

Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyesi Nicole Malliotakis, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alması ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek ABD yönetimine ve Kongre’ye çağrıda bulundu.

İKİ NÜKLEER GÜÇ DENİZDE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Hindistan ve Pakistan arasındaki tarihi husumet, Umman Denizi'nde yaşanan tehlikeli bir deniz kazasıyla yeniden alevlendi. Hint ve Pakistan savaş gemilerinin uluslararası sularda çarpışmasının ardından Yeni Delhi yönetimi, diplomatik kanalları devreye sokarak olayı sert bir dille protesto etti.

YENİÇAĞ SPOR

ARDA GÜLER'E BÜYÜK SAYGISIZLIK: BELLİNGHAM MAÇ SONU GÖRMEZDEN GELDİ

Real Madrid'in Elche'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçilen Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan ilginç bir an dikkat çekti. Takım arkadaşlarını tek tek tebrik eden Arda'nın uzattığı ele Bellingham'ın karşılık vermemesi kameralara yansıdı.

FORMULA 1 İSTANBUL'A DÖNÜYOR: TARİH BELLİ OLDU

Formula 1 yönetimi, 2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini açıkladı. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX, 1-2 Ekim tarihlerinde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak, ardından 3 Ekim 2027 tarihinde, uzun bir aranın ardından, beş kırmızı ışık yeniden TOSFED İstanbul Park’ta yanacak.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY SÖZLERİ: 'BİZE YANLIŞ YAPTILAR

'Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin ayrılık sürecini anlatan Doğan, Thomas Reis'in neden tercih edildiğini ve maaşını açıklarken transfer, Galatasaray maçı, hakemler ve Salah hakkında da konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA ITALİANO KÖTÜ HABERİ VERDİ: YILDIZ OYUNCU MARSİLYA MAÇINDA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, tendonunda ağrı bulunan Leandro Trossard'ın karşılaşmanın kadrosunda olmayacağını açıkladı.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: “HİBRİT REJİM”İN FATURASINI EN ÇOK EMEKLİLER ÖDÜYOR

Meclis üyeleri gözaltına alınarak yapılan başkan vekilliği seçiminde Üsküdar Belediyesi’ni ele geçiren iktidarın bu eylemi henüz raporlara yansımadı.



Denilebilir ki “Yansısa ne olacak? ABD, demokrasiyi ortadan kaldırırken, Türkiye’de hukukun siyasetin emrine girmesi hemen önlenecek mi?



”Hayır ama Trump ve Erdoğan rejimlerine, hukuk devletini ortadan kaldıran uygulamaların ağır faturası olacak...