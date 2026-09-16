Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'ın seçim planını zora sokacak açıklama: Taviz yok

Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan diğer detaylar;

"Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil, bu dönemde dış faktörler ön planda. Savaş olmasaydı, enflasyon bugün en az 7 puan daha düşük bir seviyede olurdu.

Bir enerji şoku var, dünyada dolar bazında mazot fiyatları yüzde 97 yukarıda doğal gaz fiyatları yüzde 160 daha yüksek.

Enflasyon Türkiye’de görece daha yüksek olduğu için enerji şoku daha fazla etkiliyor.

Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. Enflasyon artış oranındaki yavaşlama programın başarısını gösteriyor. Dezenflasyonda bir başarı var ama arzuladığımız hızda değil.

Büyüme ılımlı ama dünyaya oranla makul bir seviyede.

Kur tarafında yüzde 30-40’lık bir gecişkenlik var. Politika çerçevesinde ve yönünde bir değişkenlik yok.

Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır. Dezenflasyon 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren var.

Giyim tarafındaki enflasyon tek haneli sayılara yakınsadı."