Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara kulislerinde yeniden alevlenen erken seçim tartışmaları ve olası bir "seçim ekonomisi" beklentilerine karşı net konuştu. Şimşek, seçim sürecine girilse dahi dezenflasyon programından taviz verilmeyeceğini vurguladı.
Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'ın seçim planını zora sokacak açıklama: Taviz yok
Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları alevlenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milyonların beklediği 'seçim ekonomisi'ne kapıları kapattı.Süleyman Çay
Göreve geldiği günden bu yana sıkı para politikasını kararlılıkla sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde uygulanan dezenflasyon süreci, makroekonomik dengeleri toparlamayı hedeflerken dar gelirli kesimi zorluyor. İktidar, uygulanan sıkı politikalarla bütçe açıklarını kapatma yoluna giderken; memur ve emekliler bu süreçte enflasyon karşısında sınırlı maaş zamlarıyla yetinmek durumunda kaldı.
Ancak son dönemde ekonomi ve siyaset ekseninde yaşanan gelişmeler, dengelerin değişebileceğine dair sinyaller veriyordu. Sıkı para politikasında çok sınırlı da olsa gevşeme yaratabilecek tedbirlerin kamuoyunda daha sık dillendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçimlere dair başarı temennileri, Ankara'da erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Ekonomi çevreleri ve uzmanlar, geçtiğimiz hafta açıklanan güncellenmiş Orta Vadeli Program’ı (OVP) dikkatle inceliyor.
OVP'deki makro göstergeler ve hedefler, birçok uzman tarafından 2027 yılında yapılması neredeyse kesin gözüyle bakılan bir seçimin "altyapı hazırlıkları" olarak nitelendirilmişti. Bu durum, piyasalarda ve vatandaşta klasik bir "seçim ekonomisine geçiş" beklentisi yarattı.
Gözler memur ve emekliye yönelik olası "müjdelere" çevrilmişken, Bakan Mehmet Şimşek bugün Bloomberg HT ekranlarında katıldığı programda bu beklentilere set çekti.
Dezenflasyon sürecinin siyasi takvimden bağımsız olarak devam edeceği mesajını veren Şimşek, şu kritik ifadeleri kullandı:
“Hayat pahalılığı ile mücadele bizim en büyük önceliğimiz, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak”
Bakan Şimşek’in bugün altını çizdiği "dezenflasyona devam" vurgusu, önümüzdeki seçim sathımailinde geçmişteki gibi kesenin ağzının açılmayacağının en net göstergesi oldu.
Şimşek'in bu duruşu, OVP hedefleriyle şekillenen sıkı politikanın, olası bir seçim baskısına karşı korunmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.
Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan diğer detaylar;
"Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil, bu dönemde dış faktörler ön planda. Savaş olmasaydı, enflasyon bugün en az 7 puan daha düşük bir seviyede olurdu.
Bir enerji şoku var, dünyada dolar bazında mazot fiyatları yüzde 97 yukarıda doğal gaz fiyatları yüzde 160 daha yüksek.
Enflasyon Türkiye’de görece daha yüksek olduğu için enerji şoku daha fazla etkiliyor.
Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. Enflasyon artış oranındaki yavaşlama programın başarısını gösteriyor. Dezenflasyonda bir başarı var ama arzuladığımız hızda değil.
Büyüme ılımlı ama dünyaya oranla makul bir seviyede.
Kur tarafında yüzde 30-40’lık bir gecişkenlik var. Politika çerçevesinde ve yönünde bir değişkenlik yok.
Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır. Dezenflasyon 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren var.
Giyim tarafındaki enflasyon tek haneli sayılara yakınsadı."