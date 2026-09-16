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Kolombiya'da 13 Eylül Pazar günü uçuş yaptığı sırada iletişimi kesilen, içinde beş kişi bulunan Cessna T-206 tipi uçak için arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, uçağın izini dağlık arazide sürüyor.

Kolombiya Hava Kuvvetleri konuya ilişkin bir yaptığı açıklamada, "Uçak için Risaralda'ya bağlı Pueblo Rico'daki Oscordo kırsalında arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık saat 07.30'da UH-60 Black Hawk helikopterimiz, Tatama Ulusal Doğa Parkı yakınlarında uçağa ait olabileceği değerlendirilen bazı bulgular tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

Çankaya, Yukarı San Juan bölgesindeki sağlık misyonunun ardından Condoto'daki Mandinga Havalimanı'ndan yola çıktı. Uçakta Perla Costanza Alvarez, Sandy Garcia, Maria Guzman ve Yuliza Figueredo vardı. Hepsi Colmedica ve Clinica El Country ile sağlık girişimlerinde yer alıyordu.

ZAMAN HER GEÇEN DAKİKA DARALIYOR

Uçağın pilotu Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya basınına konuştu. Revelo, kayıp kişilerden haber bekleyen ailelerin içinde bulunduğu tabloyu şöyle anlattı:

Bugün çok erken saatlerden itibaren hepimiz bağlantı hâlindeydik. Hem dört yolcunun aileleri hem de pilotun ailesi olarak gelişmeleri birlikte takip ettik. Bize verilen bilgiye göre Hava Kuvvetlerine ait iki özel donanımlı helikopter bölgede uçuş yaptı. Ancak hava koşulları, konum ve bölgenin coğrafi yapısı çalışmaları oldukça zorlaştırdı. Uçağa ait başka parçaları bulmak ve içindekilerin durumunu öğrenebilmek için bölgeye ekipler de indirildi. Fakat açık konuşmam gerekirse şu ana kadar durum belirsiz. Uçakta bulunan kişilerin sağlık durumuyla ilgili hâlâ hiçbir bilgimiz yok

Revelo'nun aktardığına göre hava koşulları nedeniyle, uçağın bulunduğu düşünülen bölgedeki aramalara ve helikopter uçuşlarına zaman zaman ara verildi. Pilotun eşi, Hava Kuvvetlerine, polise ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya seslenerek çalışmaların durdurulmamasını istedi.

Revelo, "Bu, insani bir mesele. O uçaktaki insanlar çok önemli bir tıbbi ve sosyal hizmet yürütüyordu." dedi.

BULUNAN PARÇALAR HENÜZ DOĞRULANMADI

Hava Kuvvetlerinin yayımladığı görüntülerde, uçağa ait olduğu düşünülen parçaların Pueblo Rico'nun dağlık ve ormanlık bir kesiminde yer aldığı görülüyor. Bu parçaların kayıp uçağa ait olup olmadığı ise kesinleşmiş değil.

Pilotun eşi bu noktada şunları söyledi: "Ne yazık ki bizim açımızdan en güçlü işaret şu: O bölgede, özellikle de tam o tepede uzun yıllardır herhangi bir uçak kazası kayda geçmemiş. Bu nedenle bulunan parçaların eşimin kullandığı uçağa ait olduğunu düşünmemize yol açan en önemli belirti bu."

ARALIKTA 10. YIL KUTLANACAKTI

Revelo, şu an tek beklentilerinin uçaktaki kişilerin durumunu öğrenmek olduğunu belirtti. Sağ salim döneceğini umduğu eşinden ise şu sözlerle söz etti:

Duygusal açıdan çok ağır bir süreç. Her ailenin ayrı bir acısı var. Sonuçta bu bir insani yardım hizmetiydi ve uçakta bulunan herkesin kendine ait bir hikâyesi vardı. Ben kendi hikâyemden söz edebilirim. Mehmet bir babaydı, ailesinin geçimini sağlayan kişiydi. On yıldır evliydik. Hatta aralık ayında evliliğimizin 10. yılını kutlayacaktık

Çiftin 18, 9 ve 7 yaşlarında üç kızı bulunuyor. Revelo, en büyük kızları dışındaki iki çocuğun babalarının kayıp olduğundan haberi olmadığını anlattı.

"Büyük kızım sosyal medyada yapılan düşüncesiz bir paylaşım nedeniyle durumu öğrendi." diyen Revelo, küçük kızlarının okula gitmediğini ve elektronik cihazlara erişimlerinin bulunmadığını kaydetti.

Anne, "Şu anda en zor yanı da bu. Onlar babalarının seyahatte olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

SON İLETİŞİM

Revelo, eşiyle son kez nasıl haberleştiklerini de anlattı:

"Bizim kendi aramızda bir düzenimiz vardı. Uçarken dikkatinin dağılmaması konusunda son derece hassastık. Bu yüzden uçuş sırasında telefonla konuşmazdık. Zaten o da uçuşa odaklanabilmek için telefonla ya da başka cihazlarla ilgilenmekten hoşlanmazdı. Guaymaral'dan Condoto'ya kalkmadan önceki son iletişimimizde, her zaman yaptığı gibi bana uçaktan bir selfie gönderdi. O fotoğrafta oldukça sakin görünüyordu."

Pilotun eşi sözlerini şöyle tamamladı:

Bir de sokakta bulduğu ve muhtemelen sahiplenmek istediği bir köpek vardı. Ona âdeta âşık olmuştu. Pazar günü tam da o köpekten konuşmuştuk. Bana köpeği anlatmış, cuma günü çektiği bazı videoları göstermiş ve fotoğrafını göndermişti. Ben de ona bir kalp emojisi gönderdim ve 'Dönüş yolculuğun güzel geçsin.' dedim. Aramızdaki son iletişim bu oldu

MEHMET ÇANKAYA KİMDİR?

Çankaya, havacılıkla ilgilenmeye başlamadan önce Türkiye’nin Ege kıyısındaki liman kentlerinden Kuşadası’nda peynir ve yoğurt dağıtıcılığı yaptı.

Meksika’da Mega Travel’ı kuran dayısı Ercan Yılmaz, Çankaya'yı turizm sektörüne kazandırdı. Çankaya, 2007’de İspanyolca bilmeden ve yanında yalnızca bir sözlükle ilk kez uçağa binerek Meksiko’ya gitti.

Yıllar sonra iş ortağı Katia Mendizabal ile birlikte Mega Travel’ın Kolombiya’daki yapılanmasını Bogota’da hayata geçirdi. Şirket, Avrupa ve Orta Doğu’ya yönelik tur paketleriyle pazarda yerini sağlamlaştırmadan önce yaklaşık iki buçuk yıl zarar etti.

THY'nin 2016’da Bogota’ya uçuş başlatması, fiyatlandırma yapısındaki değişiklikler ve Kolombiyalıların Türk yapımlarına gösterdiği ilgi, şirketin büyümesine katkı sağladı. Çankaya ayrıca farklı ülkelerden turistleri Kolombiya’ya çekmeye yönelik bir tur operatörü de kurdu.

İş faaliyetleri Mega Travel ve Dorado Experiences şirketlerini kapsıyordu. Çankaya, Bogota merkezli iş hayatını ülkenin uzak bölgelerine düzenlediği insani yardım amaçlı uçuşlarla birlikte sürdürdü.