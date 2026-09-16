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Real Madrid'in La Liga'da Elche deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı karşılaşmanın ardından Arda Güler ile Jude Bellingham arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Karşılaşmadaki performansıyla maçın oyuncusu (MVP) seçilen Arda Güler, müsabakanın ardından takım arkadaşlarını tek tek elini sıkarak tebrik etti. Milli futbolcu, Jude Bellingham'ın yanına geldiğinde ise beklemediği bir durumla karşılaştı.

ARDA'NIN UZATTIĞI ELE KARŞILIK VERMEDİ

Görüntülerde Arda Güler'in selamlaşmak için Bellingham'a elini uzattığı ancak İngiliz futbolcunun bu harekete karşılık vermediği görüldü.

MİLLİ OYUNCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Milli futbolcu, Bellingham'ın karşılık vermemesinin ardından başını salladı ve takım arkadaşına hafifçe dokundu.

Arda daha sonra herhangi bir tartışmaya girmeden diğer takım arkadaşlarıyla selamlaşmayı sürdürdü.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken ikili arasında forma rekabeti konusunda bir gerginlik olduğuna dair iddialar yeniden ayyuka çıktı.