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Kaynak: Haber Merkezi

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, Ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı sebebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 17 Temmuz tarihinde tutuklanan Mahruki hakkında düzenlenen iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla yapıldığı belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemişti. AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz tarihinden beri tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmanın dayanağı olarak Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yapmış olduğu paylaşım gösterildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatmış ve bu kapsamda 17 Temmuz tarihinde Mahruki'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Nasuh Mahruki paylaşımında, “15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.