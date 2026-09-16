Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyesi Nicole Malliotakis, ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan iletişim kurabilmesinin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik desteğini güçlendirdiğini söyledi.
Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı
Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyesi Nicole Malliotakis, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alması ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek ABD yönetimine ve Kongre’ye çağrıda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Malliotakis, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın alma ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Kathimerini’nin haberine göre, New York’taki siyasi tabanını koruyan Malliotakis, Beyaz Saray’la doğrudan iletişim kurabilen az sayıdaki Yunan asıllı Kongre üyeleri arasında yer alıyor.
Kathimerini’ye konuşan Malliotakis, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ABD, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki ilişkilerin güçlü destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.
Malliotakis ayrıca Türkiye’ye F-35 verilmesi ihtimalinin kendisini ciddi şekilde endişelendirdiğini belirtti.
Malliotakis, Kongre’de Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik desteğin yalnızca Yunan kökenli üyelerle sınırlı olmadığını söyledi.
Yunanistan’ın NATO müttefiki olması, Akdeniz’de güvenlik açısından taşıdığı önem, Avrupa’ya açılan konumu ve bölgedeki enerji potansiyelinin Kongre üyeleri tarafından dikkate alındığını belirtti.
Yunanistan ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.
Malliotakis, Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyelerinin bu konuda daha fazla girişimde bulunduğunu söyledi.
Malliotakis, Kongre’deki diğer üyeleri de Yunanistan ve Kıbrıs’ın önemi konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.
Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı, Türk askeri uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşları ve Türkiye’ye F-35 satışına ilişkin endişelerini aktardıklarını söyledi.
Türkiye’nin F-35 alımına ilişkin değerlendirmesinde Malliotakis, ABD’nin bu konuda endişe duyması gerektiğini savundu.
Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde zaman zaman diğer NATO üyelerine ve bölge ülkelerine karşı hasım gibi hareket ettiğini ileri sürdü.
Malliotakis, İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan’ın Türkiye’nin F-35 almasına ilişkin endişeler taşıdığını söyledi.
Türkiye’nin Rusya ve İran ile ilişkileri, Hamas yönetimiyle temasları, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamaları ve ABD’nin DEAŞ’a karşı operasyonları konusundaki yaklaşımını da endişe kaynakları arasında sıraladı.
Malliotakis, Ankara’nın gelişmiş ABD askeri teknolojisine erişimi konusunda çekinceleri olduğunu dile getirdi.
Malliotakis ayrıca Kıbrıs’taki Türk askeri varlığı ile Türk askeri uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşlarını gündeme getirerek bunların başka bir NATO müttefikine yönelik baskı anlamına geldiğini savundu.
Malliotakis, Kongre üyelerinin Türkiye’ye F-35 satışını engelleme konusunda doğrudan bir yetkiye sahip olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi.
Kongre üyelerinin görüşlerini ve savunuculuk faaliyetlerini kullanabileceğini belirten Malliotakis, Türkiye’ye F-35 satışına karşı açık şekilde görüş bildirdiklerini söyledi.
Malliotakis, yönetimin F-35 satışına ilişkin karar alma yetkisine sahip olabileceğini belirterek, Türkiye’ye yönelik yasağın daha önce Trump tarafından getirildiğini ifade etti.
Washington’ın Yunanistan’ın Türkiye’ye ilişkin endişelerini anladığını belirten Malliotakis, yönetimde de bu kaygıları paylaşan isimlerin bulunduğunu söyledi.
Malliotakis, Marco Rubio’yu ABD-Yunanistan-Kıbrıs ilişkilerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak nitelendirdi.
Rubio’nun Yunanistan ve Kıbrıs’ın ABD’nin stratejik çıkarları açısından önemini anladığını belirten Malliotakis, Rubio’nun Türkiye’nin oluşturduğu tehditlere ilişkin de bilgi sahibi olduğuna inandığını söyledi.
Malliotakis, Trump’ın Rubio’yu dış politikanın şekillenmesinde kilit bir isim olarak yanında bulundurmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.