Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı

Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı

Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyesi Nicole Malliotakis, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alması ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek ABD yönetimine ve Kongre’ye çağrıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 1

Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyesi Nicole Malliotakis, ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan iletişim kurabilmesinin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik desteğini güçlendirdiğini söyledi.

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Malliotakis, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın alma ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 3

Kathimerini’nin haberine göre, New York’taki siyasi tabanını koruyan Malliotakis, Beyaz Saray’la doğrudan iletişim kurabilen az sayıdaki Yunan asıllı Kongre üyeleri arasında yer alıyor.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 4

Kathimerini’ye konuşan Malliotakis, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ABD, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki ilişkilerin güçlü destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 5

Malliotakis ayrıca Türkiye’ye F-35 verilmesi ihtimalinin kendisini ciddi şekilde endişelendirdiğini belirtti.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 6

Malliotakis, Kongre’de Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik desteğin yalnızca Yunan kökenli üyelerle sınırlı olmadığını söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 7

Yunanistan’ın NATO müttefiki olması, Akdeniz’de güvenlik açısından taşıdığı önem, Avrupa’ya açılan konumu ve bölgedeki enerji potansiyelinin Kongre üyeleri tarafından dikkate alındığını belirtti.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 8

Yunanistan ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 9

Malliotakis, Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyelerinin bu konuda daha fazla girişimde bulunduğunu söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 10

Malliotakis, Kongre’deki diğer üyeleri de Yunanistan ve Kıbrıs’ın önemi konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 11

Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı, Türk askeri uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşları ve Türkiye’ye F-35 satışına ilişkin endişelerini aktardıklarını söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 12

Türkiye’nin F-35 alımına ilişkin değerlendirmesinde Malliotakis, ABD’nin bu konuda endişe duyması gerektiğini savundu.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 13

Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde zaman zaman diğer NATO üyelerine ve bölge ülkelerine karşı hasım gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 14

Malliotakis, İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan’ın Türkiye’nin F-35 almasına ilişkin endişeler taşıdığını söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 15

Türkiye’nin Rusya ve İran ile ilişkileri, Hamas yönetimiyle temasları, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamaları ve ABD’nin DEAŞ’a karşı operasyonları konusundaki yaklaşımını da endişe kaynakları arasında sıraladı.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 16

Malliotakis, Ankara’nın gelişmiş ABD askeri teknolojisine erişimi konusunda çekinceleri olduğunu dile getirdi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 17

Malliotakis ayrıca Kıbrıs’taki Türk askeri varlığı ile Türk askeri uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşlarını gündeme getirerek bunların başka bir NATO müttefikine yönelik baskı anlamına geldiğini savundu.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 18

Malliotakis, Kongre üyelerinin Türkiye’ye F-35 satışını engelleme konusunda doğrudan bir yetkiye sahip olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 19

Kongre üyelerinin görüşlerini ve savunuculuk faaliyetlerini kullanabileceğini belirten Malliotakis, Türkiye’ye F-35 satışına karşı açık şekilde görüş bildirdiklerini söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 20

Malliotakis, yönetimin F-35 satışına ilişkin karar alma yetkisine sahip olabileceğini belirterek, Türkiye’ye yönelik yasağın daha önce Trump tarafından getirildiğini ifade etti.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 21

Washington’ın Yunanistan’ın Türkiye’ye ilişkin endişelerini anladığını belirten Malliotakis, yönetimde de bu kaygıları paylaşan isimlerin bulunduğunu söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 22

Malliotakis, Marco Rubio’yu ABD-Yunanistan-Kıbrıs ilişkilerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak nitelendirdi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 23

Rubio’nun Yunanistan ve Kıbrıs’ın ABD’nin stratejik çıkarları açısından önemini anladığını belirten Malliotakis, Rubio’nun Türkiye’nin oluşturduğu tehditlere ilişkin de bilgi sahibi olduğuna inandığını söyledi.

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Yunan kökenli ABD kongre üyesinden Türkiye itirafı - Resim: 24

Malliotakis, Trump’ın Rubio’yu dış politikanın şekillenmesinde kilit bir isim olarak yanında bulundurmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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