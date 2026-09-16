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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Krizin merkezinde, 15 Eylül akşamı Umman Denizi'nin uluslararası sularında yaşanan bir "yakın temas" bulunuyor. Hint kaynaklarına göre; rutin gözetleme faaliyeti yürüten Hindistan Donanması'na ait ön cephe savaş gemisine, Pakistan Donanması'na ait bir gemi yüksek hızla yaklaştı. Yapılan ani manevranın ardından iki geminin çarpıştığı bildirilirken, olayda ciddi bir hasar rapor edilmedi. Pakistan ordusu ve hükümeti ise krizin ilk saatlerinde sessizliğini korudu.

"KABUL EDİLEMEZ VE PROFESYONELLİK DIŞI"



Olayın ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı hızla harekete geçerek, Pakistan’ın Yeni Delhi’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ve resmi protesto notasını iletti. Pakistan deniz unsurlarının sergilediği tutumu "kabul edilemez ve profesyonellik dışı" olarak nitelendiren Yeni Delhi yönetimi, İslamabad'daki en üst düzey kendi diplomatına da Pakistan Dışişleri nezdinde benzer bir protestoda bulunması talimatını verdi.

3 DENİZ MİLİ KURALI ÇİĞNENDİ

Hindistan tarafı, bu tehlikeli yakınlaşmanın iki ülke arasında 1991 yılında imzalanan askeri protokole açıkça aykırı olduğunu savunuyor.

Uluslararası sularda olası kazaları önlemek amacıyla, iki ülkeye ait savaş gemileri ve denizaltıların birbirlerine en az 3 deniz mili mesafe bırakması gerekiyor.

İlgili protokol, askeri tatbikatları, manevraları ve birlik hareketlerini düzenleyerek çatışma riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Hint makamları, Pakistan'ın bu kurallara uymadığını ve askeri birliklerin gerekli özeni göstermesi gerektiğini vurguladı.

MAYIS 2025'TEKİ SAVAŞIN GÖLGESİNDE YENİ GERİLİM

Bu deniz kazası, iki nükleer güç arasında son dönemde tırmanan gerilimin en dikkat çekici halkalarından biri oldu.

1947'den bu yana üç büyük savaş yaşayan iki ülkenin diplomatik bağları, Keşmir sorunu nedeniyle 2019'da zayıflamış ve karşılıklı temsil büyükelçi seviyesinden maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

Geçtiğimiz yıl (Mayıs 2025'te), taraflar arasında savaş uçakları, füzeler, SİHA'lar ve topçu atışlarının kullanıldığı 4 günlük yoğun bir askeri çatışma yaşanmış; onlarca kişinin öldüğü kriz ancak ateşkesle durdurulabilmişti.

Bölgedeki son kaza, geçen yılki bu kanlı bilançonun ardından taraflar arasındaki en ciddi doğrudan askeri sürtüşme olarak kayıtlara geçti.