Kademeli emeklilik geliyor: Tarih verildi, Erdoğan’ın masasında

Seçimlerde en çok oynanan ve en çok mağduriyet yaratan konu emeklilik sistemi oluyor. Toplumsal mağduriyetlerde oy potansiyeli çok yüksek olduğu için bu durum bir oy hesaplamasına dönüşmemeli. 'Koltuğumu kaybetsem de çıkarmam' diyen Cumhurbaşkanımız için bile 2 senede çok şeyin değişebildiğini gördük. Bu ülkede siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir."