Bir önceki seçimin ‘seçim yatırımı’ olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununun çözülmesi sonrası EYT’yi 1 günle kaçıranlar, yıllarca fazladan çalışmak zorunda kalıyor.
Kademeli emeklilik geliyor: Tarih verildi, Erdoğan’ın masasında
Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emekliliğin çıkarılması için verdikleri mücadeleyi YENİÇAĞ’a anlattı. Ankara’da Bakan yardımcısıyla yapılan görüşmedeki ‘izlenimleri’ ve kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağını açıkladı.Aykut Metehan
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu’nun “büyük adaletsizlik” dediği sorunun çözümü için Ankara koridorları aşınırken, 64. randevu talebinde bakan yardımcısıyla görüşebilen heyet, Ankara’dan gelen “yeşil ışığı” bir umut olarak görüyor.
Yıllardır akıllarda olan “Kademeli emeklilik çıkacak mı” sorusu ise yerini artık “Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak” sorusuna bıraktı.
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada kademeli emekliliğin çıkacağını tahmin ettikleri tarihi de açıkladı. Uğurlu’nun röportajından öne çıkanlar şöyle:
Ankara'daki görüşmede kademeli emeklilik için olumlu sinyaller alındı mı?
"Evet, görüşmemiz gayet olumlu geçti. Daha önce AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Hayati Yazıcı da buradaki adaletsizliğin farkında olduğunu belirtip bize destek vermişti. Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın da bu konuyu çok iyi biliyor. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya vakıf olduğunu ifade etti. Zaten bizim de asıl amacımız buydu; bilinen bu konu için artık bir çözüm iradesi üretilmesini istiyoruz."
"Ben bu görüşmeye kendi e-Devlet çıktımla, 9945 günlük prim kağıdımla gittim. Kendisine, 'Buraya kademeli emekliliği anlatmaya gelmedim, mağduriyetin bizzat kendisini getirdim' diyerek prim kağıdımı önüne bıraktım. İşe giriş tarihimi sordu, durumu net bir şekilde anladı. Çalışma dosyamızı da teslim ettim. Derneğimizin büyüme hızını ve şahsımın mücadelesini de yakından takip ettiklerini, Cumhurbaşkanımızın da konuyu bildiğini ifade ettiler."
Peki, o görüşmeden ayrıldığınızda "Tamam, bu iş olacak" hissiyatı oluştu mu? Size öyle bir izlenim verdiler mi?
"Kendisine, 'Bundan sonraki hedefim Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp bu prim kağıdını bizzat kendisine göstermek' dedim. O da bana, 'Sizde bu azim olduktan sonra onu da yaparsınız Mihriban Hanım' dedi."
"Ben oradan randevu alabilmek için 63 kez başvuru yapmıştım ve hepsi reddedilmişti. 2,5 yıldır bize açılmayan kapıların aniden açılması; önce AK Parti Genel Merkezi'nde Hayati Yazıcı'nın, ardından 64. denememizde Çalışma Bakanlığı'nın bizi kabul etmesi elbette olumlu gelişmeler."
"Ancak bizim için nihai kriter Resmi Gazete'dir. Bu ülkede siyasetçiler, mağdurların ağzına bir parmak bal çalmayı çok iyi yaparlar. Bizi rehavete sürüklemek veya sesimizi kısmak da amaçlanıyor olabilir. O yüzden 'Tamam, bu iş oldu' demiyoruz."
Biliyorsunuz, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) haklarını aradılar ve seçim öncesi bu haklarını aldılar. EYT genellikle bir "seçim yatırımı" olarak görüldü. Siz, seçim zamanı yaklaştıkça kademeli emekliliğin de bir seçim yatırımı olarak görülebileceğini düşünüyor musunuz?
"Düşünmüyorum, çünkü tablo zaten bunu gösteriyor. Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a kadar geçmiş dönem politikalarını araştırdığımızda; her seçim döneminde emeklilik yaşının 38-43 bandına çekildiğini, seçimin ertesi senesinde yeni bir düzenlemeyle yaşın yükseltildiğini, bir sonraki seçimde tekrar düşürüldüğünü net bir şekilde görüyoruz."
Seçimlerde en çok oynanan ve en çok mağduriyet yaratan konu emeklilik sistemi oluyor. Toplumsal mağduriyetlerde oy potansiyeli çok yüksek olduğu için bu durum bir oy hesaplamasına dönüşmemeli. 'Koltuğumu kaybetsem de çıkarmam' diyen Cumhurbaşkanımız için bile 2 senede çok şeyin değişebildiğini gördük. Bu ülkede siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir."
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
"Biz elbette bir seçim yatırımı olmak istemeyiz. Bir kişi bile adaletsizlik yaşıyorsa bu çözülmelidir. Ancak sadece seçime dayalı bir sistem yürütüldüğü için, bu düzenlemenin de seçimden önce çıkacağını düşünüyorum."
"Benim özellikle rica edeceğim bir konu var; bizler için haberlerde yanlışlıkla 'emekli' yazılmaması çok önemli. Dernek adından dolayı bizi emekli zannediyorlar ama şu an emekli değiliz. Bir de örgütlü mücadelenin önemini vurgulamak isterim. EMADDER çatısı altında birlik ve beraberlik sağlanırsa, bu adaletsizlik seçimden önce mutlaka çözüme kavuşacaktır."