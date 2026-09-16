Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026)

Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026)

Meteoroloji, 16 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Ege'de etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz ile İç Ege'de kuvvetli yağışa dönüşürken; akşam ve gece saatlerinde yurt geneline yayılan yağışlı sistem Karadeniz'e doğru çekilecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 2

Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 4

RÜZGAR

Yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 6

06:00 - 12:00

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken, İç Anadolu ve Doğu illerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 7

12:00 - 18:00

Yağışlar etki alanını genişleterek Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışa dönüşecek, ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 8

18:00 - 00:00

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışlar etkisini kaybederken İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanaklar ve Bolu-Kastamonu çevresinde kuvvetli yağış sürecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 9

00:00 - 06:00

Yağışlı hava Kıyı Ege ve İç Anadolu'dan çekilerek Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kısımları ile Karadeniz kıyı ve iç kesimlerinde hafif ve yerel sağanaklar şeklinde devam edecektir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 10

16 Eylül Çarşamba bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 11

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 12

BURSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 13

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 31
Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 14

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 15

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 16

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 18

ANKARA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 19

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 20

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 22

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 31
Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 24

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 26

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 27

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 28

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 29

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları sabah saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 30

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 53 ilde gök gürültülü sağanak yağış (16 Eylül 2026) - Resim: 31

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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