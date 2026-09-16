Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında yarın sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Marsilya karşısında takımından beklentilerini anlatan Italiano, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine değinirken siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açtı.

Öte yandan deneyimli teknik adam son oynanan Erzurumspor maçında siyah beyazlı formayla etkileyici bir performansa imza atarak ilk golünü kaydeden Leandro Trossard ile ilgili kötü haberi de verdi.

'HER ŞEYİ ÇOK İYİ ŞEKİLDE YAPMALIYIZ'

Vincenzo Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Teknik direktörleri (Bruno Genesio) de çok iyi ve çok değerli. Avrupa gerçekten zor, bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz.

Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onure etmeliyiz, en iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi... Buraya girmek için çok çalıştık ve üç zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız. Beşiktaş gibi olmalıyız, taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pet etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24... Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır."

ESKİ MARSILYALI MURILLO'YA ÖVGÜ

"Amir Murillo önemli ve olgun bir oyuncu. Beşiktaş'ın önemli isimlerden biri. Bu yeni Beşiktaş'ta önemli bir isim... Dünya Kupası'ndan döndükten sonra çalıştı. Çok profesyonel ve dediklerimi dinliyor. Onun gibi biriyle çalıştığım için mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var."

MARSİLYA DEĞERLENDİRMESİ

"Marsilya... Lig ayrı, Avrupa ayrı. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Bruno Genesio gibi iyi bir teknik adamları var. Her bölgede iyi oyucuları bulunuyor. Marsilya, Avrupa'da saygı gören bir takım. Biz de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz."

'MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA BİR KİMLİK OTURTTUK'

"Beşiktaş olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk. Asla mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Hep daha iyi olmalı ve hatalarımızı gidermeliyiz."

TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

"Taraftara teşekkür ederim, onları alkışlamak istiyorum. Aşkla yaşıyorlar, bu renklere tutku ile bağlılar. Marsilya maçının nasıl olacağını biliyoruz ve onları mutlu etmek istiyoruz. Bu takım her zaman böyle olacak ve onları mutlu etmeye çalışacak. Taraftar koşan ve mücadele eden takım hak ediyor.

Ne zaman stada girsem, tüylerim diken diken oluyor. Sürekli bizi itiyorlar. Gerçekten 12. adam olduklarını düşünüyorum. Kazanırsak yine çok büyük pay onların olacak."

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK

"Leandro Trossard kadroda olmayacak tendonun ağrı var. Umarım Amed maçına yetişir. Milli ara öncesi zor bir deplasman olacak."

'HAFTADA ÜÇ MAÇA ALIŞMALIYIZ'

"Fikstür aslında milli aradan sonra da böyle perşembe-pazar olacak. Bu takvime alışmalıyız. Haftada üç maça alışmalıyız. O periyotta takımın gerçek kalitesini göreceğiz. Herkes hazır olmalı. Gerçek Beşiktaş'ı o dönemde görmüş olacağız."

'12. ADAMIMIZ DERSEM YALAN SÖYLEMİŞ OLMAM'

"Taraftarlarımız aşkla yaşıyor. Bu renklere tutkuyla bağlılar. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ne zaman stadyuma girsem tüylerim diken diken oluyor. Taraftarlarımız en iyisini hak ediyor. Bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam."