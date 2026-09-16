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Son yapılan anketlerde açık ara 1. isim çıkan, CHP butlan davasında itidalli bir duruş sergileyen Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'nin radarına takıldı. Kamuoyunun "muhtemel cumhurbaşkanı adayı" olarak gördüğü Mansur Yavaş'ın eylem ve söylemleri TV'lerde tartışılınca, Bahçeli bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

'SIRA DIŞI BİR ANLAM YOK'

Bahçeli, Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin olağan olduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaretinde sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi.

BAHÇELİ, MANSUR YAVAŞ'A İLGİDEN RAHATSIZ

MHP lideri, televizyon kanallarının Yavaş’a gösterdiği ilgiden rahatsız olduğunu anlattı:

Üç dört tane yayın organının Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar

Bahçeli, bunun üzerine bir kişiyi televizyon yayınlarını takip etmekle görevlendirdiğini söyledi:

“Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50’nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.”

AKILLARA 'SİYAH KAPLI DOSYA' GELDİ

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı akıllara bir kez daha siyah kaplı dosya fişlemesini getirdi.

23 Temmuz 2024’te MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, elindeki siyah kaplı dosyayı kameralara gösterdi. Dosyanın içinde toplam 154 isim bulunurken bunlardan 63’ü gazeteciydi. Bahçeli elindeki dosyayı sallayarak şunları söylemişti:

Şu görmüş olduğumuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinden eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

Anlaşılan o ki TV kanallarına bu kez de Mansur Yavaş dosyası geliyor. TV kanalları, MHP'nin 'gözaltına' hazır mısınız?