Fed’in faiz kararı öncesinde piyasalarda kritik saatlere girilirken, yatırımcıların gözü Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlara çevrildi. Ekonomist Necmettin Batırel ise olası faiz artışının ardından altın fiyatlarında görülebilecek seviyelere dikkat çekerek yatırımcıları şaşırtacak bir senaryo ortaya koydu.
Altın yatırımcılarını şaşırtacak senaryo: Ekonomist Necmettin Batırel rakam verdi
Piyasalar Fed’in kararına kilitlenirken, altın tarafında yeni bir senaryo gündeme geldi. Ekonomist Necmettin Batırel’in açıklamaları, karar sonrası yaşanabilecek hareketliliğe ilişkin soru işaretlerini artırdı. İşte Batırel'den altın yatırımcılarına kritik öneriler...Kaynak: Diğer
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Altın fiyatları karar öncesinde yatay seyrini sürdürürken, yatırımcılar Fed’in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh’ın açıklamalarına odaklandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Batırel, piyasaların Fed’den 25 baz puanlık faiz artışı beklediğini belirterek, karar sonrasında özellikle altın fiyatlarında önemli hareketler yaşanabileceğini söyledi.
PİYASALARDA GÖZLER FAİZ ARTIŞINA ÇEVRİLDİ
Fed’in faiz kararına yönelik beklentisini paylaşan Batırel, faiz artışı ihtimalinin yüzde 92,5 seviyesine yükseldiğini ifade etti. Kararda petrol fiyatları ile ABD’deki enflasyon görünümünün belirleyici olacağını belirten Batırel, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.
Batırel, faiz kararının ardından piyasaların asıl olarak Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlara odaklanacağını söyledi. Warsh’ın "verilere bağlı hareket edileceği" ve Fed’in bağımsızlığının korunacağı yönünde mesajlar verebileceğini değerlendiren Batırel, şahin açıklamaların piyasalarda sert hareketlere yol açabileceğini dile getirdi.
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN SENARYO
Fed’in faiz kararı öncesinde altın yatırımcılarına da uyarıda bulunan Batırel, faiz artışı ve Fed’den gelebilecek şahin mesajların altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.
Altının ons fiyatının 4 bin 272 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Batırel, fiyatın 4 bin 100 ve 4 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini, hatta 4 bin doların altınının dahi görülebileceğini öne sürdü.
Batırel ayrıca ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişe dikkat çekti. Tahvil faizlerindeki artışın yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden olabileceğini belirten Batırel, bunun altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.
GRAM ALTINDA 6 BİN 200 LİRA OLASILIĞI
Gram altına ilişkin beklentisini de paylaşan Batırel, serbest piyasada yaklaşık 6 bin 650 lira seviyesinde bulunan 24 ayar gram altının 6 bin 400 liraya, hatta 6 bin 200 liraya kadar gerileyebileceğini söyledi.
"ÇEYREK ALTIN 10 BİN LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİR"
Çeyrek altın fiyatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Batırel, yaklaşık 10 bin 700 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının 10 bin liraya kadar düşebileceğini öne sürdü.
Batırel, söz konusu seviyelerin kesin bir fiyat tahmini olmadığını, mevcut piyasa koşulları ve Fed beklentileri doğrultusunda yaptığı bir değerlendirme olduğunu vurguladı.
ALTIN ALACAKLARA UYARI
Altın almayı düşünen yatırımcılara da mesaj veren Batırel, Fed kararı öncesinde alım yapılmaması ve karar sonrasında oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini savundu:
"Bence altın almayı düşünenler kesinlikle bu kararlarını ertelesinler. Eğer satmayı düşünenler satsınlar. Zira düşük fiyatlar alma imkanları var. Tabii bu bir risk. Biliyorsunuz para kazanmak için mutlaka bir risk üstlenmek lazım"
Fed’in faiz kararı ve Başkan Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin yönü açısından piyasalar tarafından yakından izlenecek.