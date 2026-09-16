Altın yatırımcılarını şaşırtacak senaryo: Ekonomist Necmettin Batırel rakam verdi

ALTIN ALACAKLARA UYARI

Altın almayı düşünen yatırımcılara da mesaj veren Batırel, Fed kararı öncesinde alım yapılmaması ve karar sonrasında oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini savundu:

"Bence altın almayı düşünenler kesinlikle bu kararlarını ertelesinler. Eğer satmayı düşünenler satsınlar. Zira düşük fiyatlar alma imkanları var. Tabii bu bir risk. Biliyorsunuz para kazanmak için mutlaka bir risk üstlenmek lazım"

Fed’in faiz kararı ve Başkan Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin yönü açısından piyasalar tarafından yakından izlenecek.