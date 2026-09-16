Zaman zaman iktidara yakın kaynaklar, seçim tarihi üzerinden çeşitli açıklamalar yapsa da, Cumhur İttifakının söylemleri, seçimlerin zamanına 'çok yakın' bir tarihte yapılacağına işaret ediyor.
AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih
Siyasette yaşanan gelişmeler, dar gelirli vatandaşların dayanma gücünün kalmaması, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon; vatandaşı erken seçim beklentisine sokuyor.Aykut Metehan
Seçim tarihi konusunda vatandaşın kafasındaki soru işaretleri netlik kazanmazken, AK Parti Genel Merkez'de konuşulan seçim tarihi ortaya çıktı.
Türkiye'de 2023 yılında yapılan genel seçimlerin, tarihinde yapılması halinde Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor.
Ancak artan siyasi baskılar, belediyelere düzenlenen operasyonlar ve transfer süreçlerinin 2023'de ortaya çıkan seçmen iradesini zedelediği değerlendiriliyor.
Son olarak 2027 kasım ayını işaret eden AK Partili Şamil Tayyar; AK Parti Genel Merkez'de konuşulan seçim tarihini açıkladı.
Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
Cumhurbaşkanımızın Rize’de yaptığı “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum” açıklamasını, “erken seçim sinyali” gibi yorumlayanlar oldu.
Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok. Açıkçası ben de partinin hiçbir köşesinde erken seçim fısıltısı duymadım.
Bir ara 2027 Ekim/Kasım ihtimali konuşuluyordu ama bir süredir Nisan 2028 ihtimali satın alınmış durumda.
Hatta genel merkezden bir arkadaşım, “Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur” şeklinde tahminde bulundu, “yaz bir kenarda kalsın’ dedi.Yüksek ihtimal ama siyasette kesin konuşmamak gerektiğini öğreneli çok vakit geçti.
İşte bu aşamada bir önerim var. Daha önce söylemiştim, tekrar edeyim.
Sonuçta seçim ne zaman olacaksa olsun, mevcut şartlarda seçim kararını şimdiden almakta fayda var.
18 Nisan 1999 seçim kararı 9 ay önceden alınmıştı.
Şimdi de olabilir.
Partiler ona göre hazırlıklarını sürdürür, baskın veya erken seçim kaygısı ortadan kalkar, siyasetin stresi azalır, polemikler biter, normalleşme başlar. Bence denenmeli.