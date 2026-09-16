Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih

AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih

Siyasette yaşanan gelişmeler, dar gelirli vatandaşların dayanma gücünün kalmaması, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon; vatandaşı erken seçim beklentisine sokuyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 1

Zaman zaman iktidara yakın kaynaklar, seçim tarihi üzerinden çeşitli açıklamalar yapsa da, Cumhur İttifakının söylemleri, seçimlerin zamanına 'çok yakın' bir tarihte yapılacağına işaret ediyor.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 2

Seçim tarihi konusunda vatandaşın kafasındaki soru işaretleri netlik kazanmazken, AK Parti Genel Merkez'de konuşulan seçim tarihi ortaya çıktı.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 3

Türkiye'de 2023 yılında yapılan genel seçimlerin, tarihinde yapılması halinde Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 4

Ancak artan siyasi baskılar, belediyelere düzenlenen operasyonlar ve transfer süreçlerinin 2023'de ortaya çıkan seçmen iradesini zedelediği değerlendiriliyor.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 5

Son olarak 2027 kasım ayını işaret eden AK Partili Şamil Tayyar; AK Parti Genel Merkez'de konuşulan seçim tarihini açıkladı.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 6

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 7

Cumhurbaşkanımızın Rize’de yaptığı “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum” açıklamasını, “erken seçim sinyali” gibi yorumlayanlar oldu.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 8

Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok. Açıkçası ben de partinin hiçbir köşesinde erken seçim fısıltısı duymadım.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 9

Bir ara 2027 Ekim/Kasım ihtimali konuşuluyordu ama bir süredir Nisan 2028 ihtimali satın alınmış durumda.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 10

Hatta genel merkezden bir arkadaşım, “Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur” şeklinde tahminde bulundu, “yaz bir kenarda kalsın’ dedi.Yüksek ihtimal ama siyasette kesin konuşmamak gerektiğini öğreneli çok vakit geçti.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 11

İşte bu aşamada bir önerim var. Daha önce söylemiştim, tekrar edeyim.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 12

Sonuçta seçim ne zaman olacaksa olsun, mevcut şartlarda seçim kararını şimdiden almakta fayda var.

18 Nisan 1999 seçim kararı 9 ay önceden alınmıştı.

Şimdi de olabilir.

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AK Parti Genel Merkez'den sızdı: İşte Türkiye'nin seçime gideceği tarih - Resim: 13

Partiler ona göre hazırlıklarını sürdürür, baskın veya erken seçim kaygısı ortadan kalkar, siyasetin stresi azalır, polemikler biter, normalleşme başlar. Bence denenmeli.

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