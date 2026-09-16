Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve savcı atamalarında sistem değişiyor

Akın Gürlek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan ’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir. İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik...