Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğini sağlamak, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek ve sektördeki haksız rekabeti engellemek amacıyla Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nin yenilendiğini bildirdi.
Sütün tadı değişiyor: Tamamen yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde kritik değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle içme sütlerinde kafa karıştıran ara yağ oranları kaldırılarak sütler 4 sınıfa ayrıldı. İlave şekere yüzde 5 sınırı getirilirken, "doğal" ibaresine sıkı kriterler konuldu.Kaynak: İHA
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni mevzuatla birlikte market raflarındaki süt etiketlerinde ve içeriklerinde köklü değişimler yaşanacak.
Düzenleme kapsamında ilk olarak piyasada karşılığı bulunmayan "süt bazlı içecek" tanımı Tebliğ’den tamamen çıkarıldı.
Süt içeren ürünlerin artık ya "çeşnili/aromalı içme sütü" ya da "süt içeren içeceği" olarak tanımlanacağı belirtildi.
İÇME SÜTLERİ 4 SINIFA AYRILDI
Tüketicilerin satın aldığı ürünün yağ oranını net biçimde anlamasını hedefleyen Bakanlık, etiketlere gelişigüzel yazılan "yüzde ... yağlı" gibi kafa karıştırıcı sınıflandırmaları sonlandırdı.
Yeni mevzuatla birlikte içme sütleri kesin olarak şu 4 kategoride satılacak:
Tam Yağlı
Yağlı
Yarım Yağlı
Yağsız
Bu 4 standart sınıflandırmanın dışında kalan hiçbir ara yağ oranı etikete basılamayacak ve bu şekilde piyasaya süt arz edilemeyecek.
GLUKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBU YASAK
Yeni Tebliğ ile çeşnili ve aromalı sütlerin içeriğine de doğrudan müdahale edildi.
Sütlerdeki katkı maddesi ve şeker oranlarına getirilen yeni standartlar şöyle sıralandı:
ÇEŞNİ ALT SINIRI
Çeşnili sütlerde kullanılacak toplam çeşni oranına kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde alt sınır getirildi.
ŞEKER LİMİTİ
İçme sütlerine eklenebilecek ilave şeker oranı kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranı ise yüzde 9,5 ile sınırlandırıldı.
ŞURUBA GEÇİT YOK
Sütlere sakkaroz dışında glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi tamamen engellendi. Yalnızca yarı beyaz, beyaz ve ekstra beyaz şeker kullanımına izin verilecek.
AROMA ŞARTI
Sütlerde aroma verici madde olarak sadece "doğal aroma vericiler" kullanılabilecek.
DOĞAL İBARESİ HER SÜTE YAZILAMAYACAK
Tüketici algısını suiistimal eden "doğal" kelimesinin kullanımı da çok sıkı kurallara bağlandı. Yeni kurala göre:
"Doğal" ifadesi yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde kullanılabilecek.
Etiketinde "doğal" yazan sütlerin içinde hiçbir katkı maddesi, çeşni veya aroma verici bulunmayacak.
Laktozsuz veya laktozu azaltılmış içme sütlerinin paketlerine kesinlikle "doğal" ifadesi yazılamayacak.
Bakanlık, mevcut gıda işletmelerinin yeni mevzuata uyum sağlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındığını açıkladı.