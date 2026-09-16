İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasa altın fiyatları 16 Eylül sabah saatleri itibarıyla yükselişle başladı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Eylül 2026)
Kapalıçarşı'da altın piyasası 16 Eylül sabahına hareketli başladı. Gram altın 6 bin 776 TL seviyesinden işlem görürken çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da belirgin bir artış yaşandı. İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları.Seçil Kılıç
Güne artışla başlayan altın türlerinde tüm kalemlerde değer kazanımı dikkat çekiyor.
GRAM VE HAS ALTINDA SON DURUM
Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 6 bin 699 TL, satışta ise 6 bin 776 TL seviyesinde bulunuyor.
Gün içi en düşük 6 bin 705 TL'yi gören gram altın, en yüksek 6 bin 807 TL seviyesine kadar tırmandı.
Has altın tarafında ise alış fiyatı 6 bin 733 TL, satış fiyatı ise 6 bin 763 TL olarak ekranlara yansıdı.
Has altındaki günlük prim artışı da paralel seyretti.
ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI
Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın, güne 10 bin 928 TL alış ve 11 bin 56 TL satış fiyatıyla başladı.
Gün içinde en yüksek 11 bin 106 TL seviyesini test eden çeyrek altındaki günlük artış miktarı 78 TL oldu.
Yarım altın ise alışta 21 bin 882 TL, satışta ise 22 bin 104 TL’den işlem görüyor.
Günlük 154 TL değer kazanan yarım altın, gün içinde en yüksek 22 bin 205 TL seviyesini gördü.
TAM VE GREMSE ALTINDA YÜKSELİŞ
Büyük ölçekli yatırımlarda öne çıkan tam altın 43 bin 564 TL alış ve 44 bin 69 TL satış seviyesinde seyrediyor. Tam altındaki günlük artış miktarı 310 TL olarak kaydedildi.
Piyasadaki en yüksek hacimli ürünlerden gremse altın ise 108 bin 405 TL alış, 109 bin 749 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Gremse altın günlük bazda 772 TL değer kazandı.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.