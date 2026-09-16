Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının 1 numaralı firari savcısı FETÖ’cü Zekeriya Öz'ün nerede olduğu yıllardır tartışılmaya devam ediyor.

Almanya'da olduğu öne sürülen Zekeriya Öz için Alman Federal Meclisi’ne soru önergeleri verilmeye devam ediliyor. Alman hükümetinin Federal Meclis’e verdiği resmi cevaplarda, Öz’ün Almanya’daki konumuyla ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SEVİM DAĞDELEN’DEN 2015 YILINDA SORU ÖNERGESİ

Oda Tv'de yer alan habere göre; Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, 2015 yılının Ağustos ayında hükümete Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın Almanya’ya geldiklerine ve nerede olduklarına ilişkin bir soru önergesi verdi.

‘HÜKÜMETİN BİLGİSİ BULUNMUYOR’

27 Ağustos 2015 tarihli Federal Meclis belgesi 18/5877’de hükümetin cevabı açıkça şöyle:

“Die Bundesregierung verfügt über keine Erkenntnisse bezüglich der Aufenthaltsorte der Betroffenen.”

Türkçesiyle: “Federal Hükümetin söz konusu kişilerin nerede bulunduklarına ilişkin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.”

‘ALMANYA’DA OLDUKLARI TESPİT EDİLEMEDİ’

2016 senesinde ise konu tekrardan Meclis’e geldi. Bu defa Zekeriya Öz ve Celal Kara hakkında Türkiye tarafından gerekli belgelerin Almanya makamlarına iletildiği ifade edildi.

Federal Hükümetin verdiği cevapta, aranan kişilerin Almanya’da olduklarının belirlenemediği yönündeki bilginin Berlin’deki Türkiye Büyükelçiliği’ne iletildiği belirtildi.

2018 YILINDA GİZLİLİK İLKESİ YANITI

Konuya 2018 yılında da Federal Meclis’te gündeme geldi. Federal Meclis Belgesi 19/3397 içerisinde milletvekilleri, Türkiye tarafından aranan Zekeriya Öz, Celal Kara ve Adil Öksüz’ün Almanya’da olup olmadığını, Almanya’da iltica, başka bir oturum izni veya geçici kalış hakkı elde edip etmediklerini sordu.

Federal Hükümet ise bu defa arama ve iade taleplerinin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Gerekçe olarak "cezai adli yardım" ve "uluslararası işbirliğinde uygulanan gizlilik" ilkesini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının başmimarı ve 17-25 Aralık sürecinin kilit ismi olan FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz, HSK tarafından meslekten ihraç edilmesinin ardından hakkında çıkarılan yakalama kararını öğrenerek Ağustos 2015’te Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına kaçtı.

Türkiye’nin hakkında Kırmızı Bülten çıkarıp iadesini talep etmesine rağmen iade edilmeyen ve uzun süredir yurt dışında firari olarak yaşamını sürdüren Öz hakkında yürütülen yargı süreçlerinde kritik gelişmeler yaşandı.

MESLEKTEN İHRAÇ VE FİRAR

HSK (dönemin HSYK'sı) tarafından "meslekten ihraç" cezası verildikten hemen sonra hakkındaki tutuklama kararını önceden haber alarak yurt dışına kaçtı.

KIRMIZI BÜLTEN VE İADE TALEPLERİ

Adalet Bakanlığı, Öz’ün FETÖ üyeliği, Anayasayı ihlal ve kumpas davalarındaki usulsüzlükleri nedeniyle iadesi için defalarca Almanya’ya başvuruda bulundu ve Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkardı.

ZAMANAŞIMI KARARI KALDIRILDI

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu firari eski hakim ve savcılar hakkında "zamanaşımı" gerekçesiyle verilen takipsizlik kararı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine kaldırıldı.

İŞKENCE SUÇU KAPSAMINDA YARGILANACAK

Başsavcılığın itirazını haklı bulan üst mahkeme (İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi), kumpas davalarındaki eylemlerin sadece Anayasa'yı ihlal değil, aynı zamanda zamanaşımına tabi olmayan "işkence" suçunu da oluşturduğuna hükmetti. Böylece Zekeriya Öz hakkındaki yargı dosyasının zamanaşımı riski olmadan açık kalması sağlandı.