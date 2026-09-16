Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Başsavcılık, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında FETÖ propagandası iddiaları üzerine inceleme başlatma kararı aldı.

BİLİR KİŞİ HEYETİ BÖLÜMLERİ TEK TEK İNCELEYECEK

Yiğit Uzun'un aktardığı bilgilere göre; uzmanlardan oluşan özel bir bilirkişi heyeti, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryo örgüsünü, karakterler arasındaki diyalogları ve örtülü mesajları ayrıntılı olarak değerlendirecek. Yayımlanan bölümlerde örgütsel talimat niteliği taşıyan unsurlar bulunup bulunmadığı araştırılacağını Uzun aktardı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı’nın faili meçhul suçları araştırmak için yeni kurulan birimi 12 Kasım 2011’de hayatını kaybeden MİT’in Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü hakkında verilen takipsizlik kararını şüpheli bularak dosyayı yeniden açmıştı.

Kurtlar Vadisi’nin 8 Aralık 2011’de yayınlanan 139’uncu bölümünde MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu olduğu öne sürülen, ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterinin ölümüde dosyada yer almıştı.

Bu kapsamda dizinin senaristleri; Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi’ sıfatıyla ifade verdi.