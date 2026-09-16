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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kaçırıldı.

Erhan Karaal ifadesinde, evinin önünde polis olduklarını ve kendisini Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götüreceklerini söyleyen kişiler tarafından zorla araç içerisine sokulduğunu anlattı.

Kaçırıldığı süre boyunca İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki çeşitli lokasyonlarında dolaştırıldığını söyleyen Erhan Karaal, sopa ve demirle dövülerek işkence gördüğünü söyledi.

Erhan Karaal, saldırganların kendisinden 300 kilo altın istediğini şöyle anlattı:

“Eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek, benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, 'O parayı vereceksin' dediler.”

Götürüldüğü en son lokasyonda öldürülmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldığını da anlattı.

İşte burası bir mucizeydi.

Erhan Karaal’ın getirildiği son boş fabrika bir gün önce kiralanmıştı. Kiralayan kişi, yapıyı gezmek için gittiğinde Erhan Karaal’ı fark etti, korkup kaçtı ve polise ihbarda bulundu.

Erhan Karaal’ı infaz için gelen ekip, boş fabrikaya ulaştığında polisler de gelmiş oldu.

Bu mucize kurtuluştan sonra Erhan Karaal, günlerce yoğun bakımda kaldı. Ne yiyecek ne de su verilmişti. Böbrekleriyle ilgili ciddi tedavi gördü. İşkence yaraları çok ağırdı.

Tedavisi sürerken önce 12 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Daha sonra 8 kişi gözaltına alındı. Sonrasında gözaltına alınan kişi sayısı 30’u geçti.

EŞİNDEN DOĞUM GÜNÜ VİDEOSU

İki hafta önce Erhan Karaal’ın doğum günüydü.

Karaal, 1 Eylül 1977’de Giresun’da doğdu.

Erhan Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal, doğum günü için bir video hazırladı.

Videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İnsan yaşamı boyunca hiç tanışmayacağını sandığı hikayelerin bir saniyede hayatına girebildiğini, bizim başımıza gelmez sandığımız olayların yaşanabileceğini çok acı bir tecrübeyle bize öğretti. Hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgide, ölüme ramak kala kurtulmanın ve sevdiklerinin kızlarının yanında olmanın ne büyük bir mucize olduğunu, iki dakikayla kurtulduğunu söyledikleri anda anladım. Tüm Türkiye’nin yurt dışından binlerce insanın duasıyla, kızlarımızın sevgisiyle ve senin güçlü yüreğinle Allahıma şükürler olsun ki yanımızdasın.”

Türkiye’de gündem o kadar hızlı değişiyor ki 3 ay önce “ancak filmlerde olur” diyebileceğimiz bir olay bile unutuldu. YENİÇAĞ, Erhan Karaal’ın son durumunu araştırdı.

YENİÇAĞ’ın edindiği bilgilere göre, Erhan Karaal işkence yaraları ve uzun süre susuz kalması nedeniyle oluşan sağlık sorunları ile ilgili tedavisini sürdürüyor.

Ancak Erhan Karaal’ın en büyük sorunu ise yaşadığı korku…

Karaal, öldüresiye işkencelerden sağ kurtulmayı başarırken şimdi de psikolojisini toparlamaya çalışıyor ve tedavi görüyor.

Tedavilerinin sürmesi nedeniyle İBB’deki görevine henüz dönememiş olan Erhan Karaal, birkaç kez kısa süreli de olsa iş yerine gidip iş arkadaşlarını ziyaret etti.

İDDİANAME HÂLÂ HAZIRLANMADI

Erhan Karaal’ın yaşadıklarıyla ilgili gözaltılar, tutuklamalar yapıldı ancak olayın üzerinden 3 ay geçmiş olmasına karşılık hâlâ iddianame hazırlanmadı.

Savcılığın gizlilik kararı bulunan dosyayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.