Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek

Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek

Akaryakıta beklenen büyük zam geldi. Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Zamla birlikte akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek - Resim: 1

Akaryakıt uzmanı Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, motorine gece yarısından geçerli 4 TL 68 kuruş zam yapıldı. Eşel mobil sistemi devreye girmedi.

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Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek - Resim: 2

Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha değişecek.

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Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek - Resim: 3

MOTORİN 100 TL'Yİ AŞACAK

Yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkacak.

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Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek - Resim: 4

Böylece motorin fiyatlarında tabelada üç haneli fiyata geçilecek.

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Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek - Resim: 5

Akaryakıt fiyatlarındaki yeni değişiklikle birlikte sürücülerin karşılaşacağı yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıyacak.

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Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek - Resim: 6

Akaryakıta gelen cumhuriyet tarihinin en büyük zammı sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar akaryakıtta üç haneli fiyat dönemine geçilmesini "akaryakıt tabelalarında üç haneye yer yok" diyerek tiye aldı.

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