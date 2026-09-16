Akaryakıt uzmanı Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, motorine gece yarısından geçerli 4 TL 68 kuruş zam yapıldı. Eşel mobil sistemi devreye girmedi.
Akaryakıta büyük zam geldi: Tabelalar bir kez daha değişecek
Akaryakıta beklenen büyük zam geldi. Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Zamla birlikte akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.Dilek Taşdemir
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Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha değişecek.
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MOTORİN 100 TL'Yİ AŞACAK
Yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkacak.
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Böylece motorin fiyatlarında tabelada üç haneli fiyata geçilecek.
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Akaryakıt fiyatlarındaki yeni değişiklikle birlikte sürücülerin karşılaşacağı yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıyacak.
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Akaryakıta gelen cumhuriyet tarihinin en büyük zammı sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar akaryakıtta üç haneli fiyat dönemine geçilmesini "akaryakıt tabelalarında üç haneye yer yok" diyerek tiye aldı.
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