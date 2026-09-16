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ABD Başkanı Donald Trump ile ekibindeki en yakın isimlerden Natalie Harp’a ait olduğu öne sürülen bir kare, dijital platformlarda geniş yankı buldu. İkilinin İrlanda’daki Doonbeg Golf Kulübü'nde temas kurduğunu iddia eden görüntünün ardından çeşitli spekülasyonlar türedi.

Ancak malum karenin gerçekliğine dair kuvvetli şüpheler mevcut. İnternet kullanıcıları, yapay zekayla üretilen görsellerde sıklıkla karşılaşılan biçimsel hataları işaret etti. Kalabalık bir spor alanında böyle bir anın yaşanmasının mantıksızlığı vurgulanırken, bir takipçi Harp’ın golf ekipmanını kavrayan elinde fazladan bir parmak olduğunu tespit etti. Teknik yazılımlarla yapılan incelemeler de görselin sentetik yollarla oluşturulduğunu doğruluyor. Resmi bir doğrulama bulunmazken, malzemenin dijital müdahaleyle tasarlandığı kanaati ağır basıyor.

NATALIE HARP KİMDİR?

2022 senesinde Trump’ın kadrosuna dahil olan Natalie Harp, kısa sürede operasyonel süreçlerin kilit figürlerinden birine dönüştü. İhtiyaç duyulan dokümanları kesintisiz biçimde temin etmesi sebebiyle kendisine “kişisel yazıcı” lakabı takıldı. Harp’ın bağlılığı, daha önce basına sızan mektuplarla da gündeme gelmişti.

Söz konusu bağlılığın kökenini 2020 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi’nde açıklayan Harp, kemik kanseriyle mücadelesinde Trump döneminde çıkarılan Right to Try Act sayesinde hayatta kaldığını belirtmişti. Harp, kürsüde yaptığı konuşmada Trump'a hitaben, “Bana deneysel tedavileri deneme hakkını siz verdiniz. Siz olmasaydınız bunların onaylanmasını beklerken ölmüş olurdum” demişti.

GEÇMİŞTE GÜNDEME GELEN YAZIŞMALAR

İkili arasındaki profesyonel bağ, ağustos ayında patlak veren özel mektup sızıntılarıyla incelemeye alınmıştı. İskoçya seyahati sonrası yazılan bir notta Harp, golf aracının arkasından koşmak zorunda kalmasının Trump’ı mahcup etmiş olabileceği endişesiyle özür dilemişti. New York Times'ın aktardığı bir diğer mesajda ise tempo nedeniyle aksayan özel hayatına değinen Harp, “Aramızda her şeyin her zaman yolunda olmasını istiyorum” ifadesini kullanarak o süreçte beslenmeyi ve uyumayı dahi ihmal ettiğini kaydetmişti. Metnin sonuna “Tüm kalbimle, Natalie” notu düşülmüştü.

Harp’ın İrlanda gezisinde bulunması görev tanımı gereği olağan bir durum teşkil ediyor. Seyahat esnasında kaydedilen otantik görüntüler mevcut olsa da bu durum, tartışılan öpüşme görselinin doğruluğunu kanıtlamıyor. Yayını yapan LADbible kuruluşu, konuya ilişkin Beyaz Saray kanadından açıklama talep etti.