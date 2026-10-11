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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Cole Palmer, Bournemouth karşılaşmasının ardından alışılmışın dışında bir görüntüyle gündeme geldi.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın ardından herhangi bir araç kullanmak yerine evine yürüyerek gitmeyi tercih etti.

TARAFTARLAR PALMER'I GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Sokakta yürüyen Palmer'ı karşılarında gören futbolseverler şaşkınlık yaşadı. Yıldız oyuncunun çevresini kısa sürede hayranları sardı.

Palmer, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlarla ilgilenirken kalabalığın arasında yürümeye devam etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.