Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Volkswagen'in yeni yakışıklısı sahnede... Büyük gün yarın

Volkswagen'in yeni yakışıklısı sahnede... Büyük gün yarın

Alman otomotiv devi Volkswagen, merakla beklenen yeni elektrikli SUV modeli ID. Tiguan’ı resmi olarak tanıttı. Markanın mevcut ID.4 ve ID.5 modellerinin yerini alacak olan yeni araç, 13 Ekim’de (yarın) Avrupa'da 42 bin 695 euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Geliştirilmiş MEB+ platformu üzerinde yükselen ID. Tiguan, seleflerine kıyasla daha keskin ve gövdeli hatlarıyla dikkat çekiyor.

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4.618 milimetre uzunluğundaki araç; parçalı LED stop lambaları, 2 tona kadar römork çekme kapasitesi ve 534 litrelik geniş bagaj hacminin yanı sıra önde 32 litrelik ek depolama alanı sunuyor.

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KABİNDE FİZİKSEL DÜĞMELERE GERİ DÖNÜŞ

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Yeni modelin kabin tasarımında kullanıcı ergonomisi ön planda tutularak fiziksel kontrol düğmelerine geri dönüldü.

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Şirketin Avrupa’da 12 inçlik ön yolcu ekranı sunduğu ilk model olan ID. Tiguan’da 15 inçlik merkezi multimedya ekranı yer alıyor.

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Dijital göstergelerde tercih edilebilen "retro modu" ise sürücülere efsanevi Golf IV modelinin analog gösterge hissini yaşatıyor.

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ÜÇ FARKLI GÜÇ VE 600 KM MENZİL

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Pazara üç farklı motor seçeneğiyle çıkacak olan araç, versiyona bağlı olarak tek şarjla 600 kilometreye kadar menzil vaat ediyor.

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Giriş seviyesinde 190 beygirlik arkadan itişli motor bulunurken, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli en güçlü versiyon 299 beygir güç üretiyor.

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Hızlı şarj desteği sayesinde aracın bataryası 29 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

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İşte yeni modelin tasarımından öne çıkan görüntüler...

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