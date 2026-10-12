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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Norveç Parlamentosu'nda (Stortinget) yaşanan ve siyasi etik anlayışını gözler önüne seren olay, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Norveç Parlamentosu Başkanı Eva Kristin Hansen, göreve başlamasından yalnızca birkaç hafta sonra hakkında çıkan konut hakkı iddiaları üzerine görevinden ayrılma kararı aldı.

Norveç'teki yasal mevzuata göre milletvekillerine ücretsiz konut hakkı tanınması için evlerinin parlamentoya en az 40 kilometre mesafede bulunması gerekiyor. Hansen’in ikametgahının ise parlamentoya yalnızca 29 kilometre uzaklıkta olduğunun tespit edilmesi ülke genelinde geniş bir tartışma başlattı.

"BİLİNÇLİ YAPMADIM" DEDİ, ÖZÜR DİLEYEREK BIRAKTI

Hakkındaki iddiaların ardından açıklama yapan Hansen, kuralları yanlış anladığını ve kesinlikle bilinçli bir dolandırıcılık amacı gütmediğini beyan etti. Ancak sürecin meclis başkanlığı makamının saygınlığına gölge düşürmemesi gerektiğine dikkat çeken Hansen;

Halktan ve kamuoyundan açıkça özür diledi,

Göreve geldikten birkaç hafta sonra istifasını sundu,

Meclis başkanlığı görevinden ayrıldı.