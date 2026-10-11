Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gençlerin doğayla buluşması, spor alışkanlığı kazanması ve sosyal bağlarını pekiştirmesi amacıyla kapsamlı bir organizasyon hayata geçirildi. Kentin incisi Topuk Yaylası'nda düzenlenen programa üniversiteliler ve Gençlik Ofisi mensubu 350 genç katılım sağladı.

Açık havada düzenlenen kahvaltıyla başlayan programda gençler, yaylanın eşsiz atmosferinde trekking yaparak doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Eğlence ve sporun bir arada sunulduğu organizasyon, gölette düzenlenen kano ve dragon aktiviteleriyle renklendi. Gençler hem fiziksel aktivitelerle enerjilerini tazeleme hem de arkadaşlık ve dayanışma duygularını pekiştirme imkanı elde etti.

GÜNLÜK YAŞAMIN TEMPOSUNDAN UZAKLAŞTILAR

Topuk Yaylası'nın büyüleyici manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, katılımcı gençlere şehir hayatının ve ders yoğunluğunun getirdiği stresten uzaklaşarak moral depolama fırsatı sundu.