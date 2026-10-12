Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Otomobil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Ünye Sahilköy Mevkii’nde düzenlenen OtoFest 2026, motor sporları meraklılarını buluşturdu. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen organizasyonda sergilenen özel tasarım araçlar otomobil tutkunlarına görsel şölen sundu.

ORDU'YA YENİ DRİFT PARK MÜJDESİ

Etkinliğe katılarak sürücüler ve vatandaşlarla bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, farklı şehirlerden gelen otomobil sevdalılarını Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Baş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in sözünü verdiği yeni drift park alanındaki yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini ve pistin kısa süre içinde hizmete açılacağını müjdeledi.

Profesyonel sürücülerin gerçekleştirdiği drift gösterileriyle heyecanın zirveye çıktığı festival, gün boyu süren çeşitli etkinliklerin ardından coşkuyla sona erdi.