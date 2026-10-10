Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

'HER YAPTIĞIMIZ HAMLEDE OYUN GERİYE GİTTİ'

Belözoğlu, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından yaptıkları değişikliklerin olumsuz sonuçlandığını belirterek şunları söyledi:

"Maçı oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda, ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun cezasını çekiyoruz. Hamleler yaptık. Her yaptığımız hamlede oyun geriye gitti.

Takımımız çok genç bir takım, gelişime olan aday oyunculardan kurulu. Bu gece onlara acı bir tecrübe oldu. Oyuncu değişikliği sonrası oyun çok geriye gitti. Bu da kendime çıkarmam gereken bir ders. Yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi.

Beklediğimin çok altında oldu. Bizim için kötü bir son 10 dakika ile bitti. Genç oyuncular gelişime açık oyuncular. Onlara güveniyoruz. Bugün 90. dakikaya kadar oyuncular iyi mücadele etti. Bu bizim adımıza da üzüntü verici. Ders çıkarmak lazım, teknik adamlık böyle bir şey"

'TÜRK FUTBOLU FAZLASIYLA KAN KAYBETTİ'

Türk futbolunda yaşanan sorunlara da değinen Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu acı çektiğimiz süreçlere yaşamaya bağışıklık gösterdi herkes. Bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, değerini, itibarını kaybetti. Herkesin masumiyet karinesi önemlidir. Herkes suçu ispatlanana kadar da masumdur. Çocuk yaştan ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm"

KASIMPAŞA'NIN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın sezon sonunda Süper Lig'de ilk 10 içerisinde yer almasının gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti.