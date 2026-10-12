Kaynak: AA

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torreira, İspanyol temsilcisine karşı oynayacakları karşılaşmanın önemine değindi.

Barcelona ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Uruguaylı futbolcu, takımın geçmişte Avrupa’nın önemli maçlarında başarılı performanslar sergilediğini hatırlattı. Torreira, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Teknik direktör olduğumda düşüncelerimi daha ayrıntılı anlatabilirim ancak futbolcu olarak fazla uzatmayacağım. Şu anda dünyanın en iyi takımıyla karşılaşacağız. Amacımız galip gelmek ve bunun için en üst seviyemizde oynamalıyız. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce iyi maçlar çıkardık. Takım arkadaşlarıma güvenim tam. Uzun süredir güçlü bir ekip olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Zor durumların üstesinden nasıl geldiğimizi de gösterdik. Karşılaşmaya hazırız. Böyle büyük maçlarda motivasyonu kendiliğinden bulabiliyorsunuz. Barcelona karşısında güzel bir gece yaşayacağımıza inanıyorum.

“OYUN KİMLİĞİMİZİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ”

Barcelona’nın orta sahadaki kalitesine ve topa sahip olma anlayışına dikkat çeken Torreira, rakiplerinin oyun planını bildiklerini ancak Galatasaray’ın kendi futbolundan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Uruguaylı oyuncu, İspanyol ekibinin oyun tarzına ilişkin değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

Barcelona’nın kadrosunda dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bazıları bulunuyor. Topu kontrol etmek onlar için çok önemli. Pas yaparak rakibi yıpratıyor, ardından hücumda etkili olmaya çalışıyorlar. Buna rağmen biz kendi oyun anlayışımızı koruyacağız. Savunma yapmamız gereken anlarda bunu uygulayacak, topu kazanma fırsatı bulduğumuzda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahaya çıktığımız her maçta hedefimiz kazanmak.

BATR AKOV'A DESTEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Rus futbolcu Aleksey Batrakov ile yakından ilgilendiğini belirten 30 yaşındaki Torreira, takımına yeni katılan oyuncuların adaptasyon sürecinde desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Batrakov’un hem saha içinde hem de saha dışında takıma uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Torreira, açıklamasını şöyle sürdürdü: