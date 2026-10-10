Kaynak: AA

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Ölüdeniz'de organize ettiği yarışlarda, 4 farklı kategoride toplam 1612 sporcu mücadele veriyor.

Yüzücüler, belirlenen parkurlarda en iyi dereceyi elde edebilmek amacıyla kıyasıya yarışıyor.

1000 metre erkekler kategorisini ilk sırada tamamlayan Yağız Bekçi, yarışın ardından yaptığı değerlendirmede parkurdan ve deniz suyundan memnun kaldığını belirtti. Geçen yıl da organizasyona katıldığını ifade eden Bekçi, "Geçen yıl da burada yüzmüştüm. Parkuru ve suyu oldukça güzel buluyorum, buraya gelmekten memnunum." dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ise gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yedinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun ilk yılında 180 sporcuyla başladığını hatırlatan Yiğit, katılımcı sayısının bugün yaklaşık 1600'e yükseldiğine dikkati çekti. Bu büyümenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yiğit, "Kelebekler Vadisi ile Kumburnu arasındaki parkurun Dünya Yüzme Federasyonu tarafından dünyanın en güzel üç parkuru arasında gösterilmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.