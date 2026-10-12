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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’yı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde İspanyol temsilcisinin mücadele için belirlediği kamp kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı.

BARCELONA’NIN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Barcelona’nın Galatasaray karşılaşması için açıkladığı listede şu futbolcular bulunuyor:

Joan Garcia, Szczęsny, Livaković, João Cancelo, Balde, Cubarsí, X. Espart, Gerard Martín, Kounde, Eric, Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon ve Abdelkarim.

DÖRT FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Barcelona’da Raphinha, Andreas Christensen, Roony Bardghji ve Frenkie de Jong, Galatasaray karşılaşması için İstanbul’a getirilecek kafileye dahil edilmedi.