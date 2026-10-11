Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kazanmak için hazırlandıkları mücadeleden bir puanla ayrıldıklarını ifade etti.

Takımının savunma performansından memnun olduğunu belirten Palut, hücumda tempoyu artırdıkları bölümlerde gol bulamadıklarına dikkat çekti.

'RAKİBİ KALEMİZDEN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTIK'

İlhan Palut'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün kazanarak dönüp kafamızı yukarı kaldırmak istiyorduk, bu niyetle hazırlandık. Bizim de milli takım oyuncuları günbegün aramıza katıldılar ve bu maçın hazırlıklarını hızlandırdık. Defansif manada maç boyunca rakibi önde karşıladık. Çünkü Başakşehir, 3. bölgeye yerleştiği zaman etkili olabilen bir takım. Burada onları kalemizden uzak tutmaya çalıştık.

Zaten ikinci yarıda gördünüz sadece Muhammed Şengezer'le direkt toplar denediler 3. bölgeye. Ofansif iyi olan bir rakibe karşı pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Kendi adımıza geldiğimiz zaman daha önceki maçlarda 3. bölgeye geldiğimiz zaman ceza sahasında az adamla bulunuyorduk.

Bunun çalışmalarını yapmıştık. Burada 3. bölgeye çıkışlarımızda yeterli kalabalık vardı. Ama içerideki adamı buluşturup son noktayı koyma adına beklediğimiz verimlilikte değildik.

İyi pozisyonlarımız da oldu ama burada onlar da golle sonuçlanmadı, karşı karşıya pozisyonlar ama bunlarda da zaten ofsaytlar da söz konusuydu. Sonuç olarak her ne kadar defansif anlamda çok başarılı bir oyun ortaya koyduysak da disiplinli son ana kadar dikkatli bir oyun ortaya koyduysak da ofansif anlamda periyot periyot tempomuzu arttırdığımız bölümleri skora çeviremedik ve maç 0-0 bitti"