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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya Grand Prix'sinde düzenlenen serbest antrenmanda kaza yaptı. Düşüş sırasında omzu çıkan Türk sporcu, pistte kendi müdahalesiyle omzunu yeniden yerine oturttu.

ENDONEZYA'DA KORKUTAN KAZA

4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen antrenman seansında motosikletinin kontrolünü kaybeden Razgatlıoğlu, sağ omzunun üzerine düştü. Kazanın ardından acı çektiği görülen milli sporcu, omzunu tutarak bir süre pistte kaldı.

ÇIKAN OMZUNU KENDİ MÜDAHALESİYLE YERİNE OTURTTU

Kazanın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesini bekleyen Razgatlıoğlu, omzundaki çıkığı kendi çabasıyla yerine oturttu. Bu sırada yaşananlar kameralara yansırken görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. MotoGP'nin resmi sosyal medya hesabı da sporcunun bu anlarını paylaştı.

MOTOGP'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Razgatlıoğlu'nun kaza sonrası yaşadıkları sosyal medyada yoğun ilgi gördü. MotoGP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, milli motosikletçinin hareketi “Sürücüler farklı yaratılmış” ifadesiyle aktarıldı. Görüntüler, motorsporları tutkunları arasında geniş yankı buldu.

SPRİNT YARIŞINI 19. SIRADA TAMAMLADI

Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, antrenmandaki kazasının ardından Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışına katıldı. Milli motosikletçi, yarışı 19. sırada bitirdi.

MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi olan Razgatlıoğlu, sezonun ilk 16 etabında topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.

GÖZLER ANA YARIŞA ÇEVRİLDİ

Dünya Superbike şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Milli sporcunun Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışında mücadele edip edemeyeceği ve yarış performansı takip ediliyor.