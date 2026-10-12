Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor

Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor

10 bin mAh'lik batarya kapasitesiyle adından bahsettiren ve Türkiye'de merakla beklenen telefon modeli Vivo V80 Lite 5G, resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

Kaynak: Diğer
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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 1

Vivo'nun geçtiğimiz ay tanıttığı 10.000 mAh bataryalı telefonu V80 Lite 5G, resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 2

Dünyanın en çok telefon satan markalarından biri konumundaki Çin merkezli vivo, geçtiğimiz ay V80 Lite 5G ismi verilen yeni telefonunu resmen tanıtmıştı. Bu telefon, 10000 mAh bataryaya sahip olmasıyla büyük dikkat çekiyordu.

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 3

Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayacak özelliklerle donatılan yeni vivo V80 Lite modeli resmen Türkiye’de satışa çıktı.

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 4

İşte Vivo v80 Lite'ın Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 5

Ekran 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 2000 nit, AMOLED
İşlemci Immensity 7300e

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 6

RAM 6/8 GB
Depolama 18/256 GB

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 7

Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 32 MP

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 8

Batarya 10.000 mAh (44W)

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 9

İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 10

İşte Türkiye fiyatları:

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Telefon dünyasını sarsacak model Türkiye'de: 10000 mAh bataryasıyla meydan okuyor - Resim: 11

6 GB + 128 GB 37.999 TL
6 GB + 256 GB 41.999 TL

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