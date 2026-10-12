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Kaynak: Ekonomi Servisi

İspanya merkezli bankacılık grubu BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları ve Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik carry trade işlemlerinin geleceğine ilişkin kritik bir analiz yayımladı.

BBVA’nın değerlendirmesine göre, Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri, Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik carry trade işlemlerinin çekiciliğini tek başına ortadan kaldırmıyor.

Analizde, yatırımcılar için belirleyici olan temel unsurun faiz indirimlerinin büyüklüğünden ziyade, TCMB’nin Türk lirasındaki değer kaybını sınırlı tutması ve enflasyonun üzerinde yeterli pozitif reel faiz sağlamaya devam etmesi olduğu vurgulandı.

200 BAZ PUANLIK İNDİRİME RAĞMEN AYLIK YÜZDE 2,9 GETİRİ

BBVA’nın sayısal modellemelerine göre, faiz indirimlerinin aylık getiri üzerindeki etkisi oldukça sınırlı kalacak:

Mevcut / hedef politika faizi : Yüzde 36 seviyesine doğru 100 baz puan indirim

Aylık getiriye doğrudan etki : Sadece 8 baz puanlık düşüş

Ekim ve Aralık indirim senaryosu : 100'er baz puanlık iki indirim (toplam 200 bps)

GERÇEKLEŞECEK BRÜT AYLIK GETİRİ

Analizde, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesinin basit aylık faiz getirisinde yalnızca 8 baz puanlık önemsiz bir gerilemeye yol açacağı hesaplandı.

Ekim ve aralık aylarında peş peşe 100’er baz puanlık iki faiz indirimi yapılması durumunda dahi, TL varlıklardan elde edilen brüt aylık carry trade getirisinin yüzde 2,9 civarında kalacağı ve küresel yatırımcılar için önemli bir getiri tamponu sunmaya devam edeceği kaydedildi.