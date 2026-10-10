Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından cezalı Okan Buruk'un yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

İlkay Gündoğan'ın maç sonundaki açıklamaları hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çeken Saraloğlu, Barcelona karşılaşması, takımın fiziksel durumu ve Barış Alper Yılmaz'ın performansına ilişkin de konuştu.

'ŞAMPİYON YAPACAK BİR EKİBİMİZ VAR'

Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Saraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Namağlup olarak buraya geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyunlarımız var. Değerli bir 3 puan aldık. Namağlup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte lige galibiyetle başlamak önemliydi. Bu bize ligdeki ve Şampiyonlar Ligi maçlarda enerji ve güç katacak.

İlk yarıda oyunu domine ettik. Ceza sahasına çok girdik, doğru vuruşu yapamadık. İlk yarıda duran topla golü bulduk. Devreye 1-0 önde girmek önemliydi. İkinci yarı gerekli uyarıları yaptık, rakibimin dirençli olacağını bekliyorduk. Oyuncularım gösterdiği performansla onlara çok şans vermediler, kırmızı kart olana kadar. Kırmızı kart öncesindeki faulü VAR ve hakemimiz es geçti. Bence şiddeti ne olursa olsun hareket eden bir canlıya dokunmak, onun dengesini bozar.

Abdülkerim topa doğru giderken şiddetli veya düşük itme var. Onu görmesi gerekiyordu. Devamında kırmızı kart oldu. Burada da şüpheliyim ama hakemlerime saygı duyuyoruz. Devamında golü yedik. Gol sonrası değişiklik yaptık. Değişikler neticeyi verdi. 35 dakika eksik olmamıza, eksik olan kondisyonumuza rağmen çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik.

Taraftarlarımızın desteğini de arkamıza olarak 2 ve 3. golünü bulduk. Tam kadro olarak ilk defa bir araya geldik, tam kadro olarak çalışamadık. Takım çalışmasında büyük sıkıntılar yaşadık ama kısa sürede toparladık. Oyuncularımızın kalitesinden, kişiliğinden memnumuz.

Her bölgede yeterli oyuncumuz var. Singo da yakında katılacak. Milli takımda uzun süre alan oyuncuları dinlendirdik. Planlamada bir sıkıntı yok. Hepsine güveniyoruz. Şampiyon yapacak bir ekibimiz var. Sırada Barcelona maçı var. Farklı bir platform var. Daha da güçleneceğiz. Türk milletine layık olmaya çalışacağız. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Ülke için bir şeyler yapmaya, başarılı olmaya çalışacağız"

'AVRUPA'DAKİ ÜST DÜZEY LİGLERİN KOŞU TEMPOSUNU YAKALADIK'

Takımın fiziksel durumuna yönelik eleştirilere de yanıt veren Saraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirildiğimiz için söyledim. Bizim fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan araştırmada Avrupa'daki üst düzey liglerin koşu temposunu yakalamış durumdayız. O seviyede antrenman planımız var. Onu sadece altını çizmek istedim, eleştiriliyoruz diye. Biz saygı duyduğumuz bir işi, saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim birlikte olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camiasından daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Biz profesyonelce doğru işler yapmak, takımımızın başarısı için 24 saatimizi harcayan insanlarız. Bu anlamda kondisyon departmanımıza teşekkür ederim"

İLKAY GÜNDOĞAN SORUSUNA OKAN BURUK YANITI

İlkay Gündoğan'ın maçın ardından stattan ayrılırken yaptığı açıklamalar sorulan Saraloğlu, "Mutlaka süre alacaktır. Oyuncu ismi üzerinden yorum yapmak durumunda değildim, yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup, onların performanslarını arttırmak için görev alıyorum" dedi.

'BARIŞ ALPER'İN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR'

Kasımpaşa karşılaşmasında gol atan Barış Alper Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Saraloğlu, milli futbolcunun fiziksel özelliklerine dikkat çekti.

Saraloğlu "Her bölgede bize çok ciddi destek veren bir futbolcu. Milli takımda da santrfor olarak şans verilen bir oyuncu. Bu değerdeki oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var. İnanılmaz bir gücü var. Yıllardır bu meslek içindeyim, fizik gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Çalışmalarına devam ediyor. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu" diye konuştu.