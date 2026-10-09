Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Eski takımına karşı forma giyen Kerem Demirbay, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray taraftarlarının kendisini ıslıklamasına ilişkin konuşan deneyimli orta saha oyuncusu, daha önce verdiği röportajdaki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

'BUGÜN OLMADI'

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı kaybettik maalesef. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Sonradan oyuncuları soktu bir enerji, bir katkı versinler diye. Bugün olmadı. Tabii ki burada kolay değil. Hem benim taraf hem Galatasaraylı kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum, başka bir şey diyecek yok"

'GALATASARAY TARAFTARLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanması sorulan Kerem Demirbay, taraftarlara kırgın olmadığını belirterek özür diledi.

Tecrübeli futbolcu, daha önceki açıklamalarının yanlış yorumlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı, evet. Ama gerçekten hepsinin canı sağ olsun. Kırgınlar demek ki, duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı ile aramızda öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz.

Dediğim gibi kırgınlar, onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok. Şöyle bir durum var; ben yanlış anlaşıldım. Bazen Almanca düşündüğüm zaman Türkçe'ye çeviriyorum, bazen yanlış anlaşılıyor. Kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim. Biz beraber emek verdik şampiyonluk için. Ben ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım. O kadar"