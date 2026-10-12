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Kaynak: AA

Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli çalıştırıcıya görev süresi boyunca verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederek kariyerinin devamı için başarı dileklerini iletti.

SAMSUNSPOR'DAN THORSTEN FINK'E VEDA MESAJI

Samsunspor, ayrılığı kulübün resmi kanallarından duyurdu. “Teşekkürler Thorsten Fink” başlığıyla yayımlanan açıklamada, Alman teknik adamın görev süresindeki çalışmaları ve Avrupa kupalarındaki katkıları vurgulandı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Samsunspor için gösterdiği çaba, taşıdığı sorumluluk ve görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu profesyonel yaklaşım dolayısıyla Thorsten Fink'e şükranlarımızı sunuyoruz. 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında başlayan ortaklığımız sırasında UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısını birlikte kutladık. Kulübümüzün Avrupa serüvenine kendisinin ve ekibinin yaptığı katkılar hafızamızda daima önemli bir yer tutacak. Thorsten Fink'e saygılarımızı ve en iyi dileklerimizi iletiyor, kariyerinin gelecek döneminde başarılar temenni ediyoruz.”

SAMSUNSPOR LİGDE 4 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Samsunspor, geride kalan 7 karşılaşmada bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Beş maçtan mağlubiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, toplam 4 puan toplayabildi.