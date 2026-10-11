Kaynak: AA / DHA / İHA

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nin milli sporcusu olan Mert Can, İtalya’da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 86 Kg Full Contact kategorisinde tüm rakiplerini devirerek dünya şampiyonu oldu ve ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye çektirdi.

"HERKES DALGA GEÇİYORDU, BURALARA GELECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

8 yıllık azim dolu serüvenini anlatan şampiyon sporcu, ilk günlerde bu noktaya geleceğine kendisinin bile inanmadığını vurguladı:

"Spora çok küçük yaşlarda, kilo verme amacıyla başladım. Biraz kilolu bir çocuktum ve bu yüzden herkes benimle dalga geçiyordu. İlk başladığımda buralara geleceğimi, dünya şampiyonu olacağımı hiç düşünmüyordum. Ancak çok çalıştım, azmettim ve asla vazgeçmedim. Bu sporda sadece dövüş değil, kardeşlik ve centilmenlik var. Yaşınız ne olursa olsun spora başlamaktan çekinmeyin."

YENİ HEDEF: 2027 BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

İtalya'da Yunan rakibini finalde mağlup ederek altın madalyaya ulaşan Mert Can Akarsu ve antrenörü Mevlüt Aker, sonraki rotayı çizdi. Gençler kategorisindeki son yılını şampiyonlukla tamamlayan milli sporcu, 2027 yılında Büyükler Kategorisi'ne geçerek yeni sıkletinde dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.