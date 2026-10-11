Kaynak: İHA

Konya'da henüz küçük yaşlarda kilo vermek amacıyla kick boksa başlayan Mert Can Akarsu, azmi ve çalışkanlığıyla dünya şampiyonluğuna uzanan bir başarı hikayesine imza attı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün 18 yaşındaki milli sporcusu, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 86 kilogram Full Contact kategorisinde temsil ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Yaklaşık 8 yıldır kick boksla ilgilenen Akarsu, gençler kategorisindeki başarısını 2027 yılında geçmeyi planladığı büyükler kategorisinde de sürdürmek istiyor.

'HERKES BENİMLE DALGA GEÇİYORDU'

Kick boksa başlama hikâyesini ve dünya şampiyonluğuna uzanan süreci anlatan Mert Can Akarsu şunları söyledi:

"Bu 8 yıllık serüvenimde 2 Türkiye ikinciliğim, 3 Türkiye şampiyonluğum ve 1 Dünya Kupası ikinciliğim bulunuyor. Son olarak, İtalya’da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda çok şükür dünya şampiyonu oldum. Bu spora çok küçük yaşlarda, kilo verme amacıyla başladım. Biraz kilolu bir çocuktum ve bu yüzden herkes benimle dalga geçiyordu.

Spora ilk başladığımda buralara kadar geleceğimi, böyle büyük başarılar elde edeceğimi hiç düşünmüyordum. Ancak çok çalıştım, azmettim ve asla vazgeçmedim. Çok şükür, bugünlere geldim ve dünya şampiyonluğunu elde ettim. Bu süreçte bize maddi ve manevi anlamda çok destek verildi. Ahmet Başkanımız, kulüp başkanlarımız ve antrenörlerimiz hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler.

Sürekli yanımızda oldular. Yoğun bir antrenman süreci geçirdik ve durmadan çalıştık. Diyetisyenimiz ve fizyoterapistimiz de sürekli benimle ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Başkanımız sayesinde böyle üst düzey bir merkezde çalışma imkanı buluyoruz. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok gururluyuz"

'2027 YILINDA BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM'

Gençler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.

Mert Can Akarsu şöyle konuştu:

"İnşallah 2027 yılında Büyükler Kategorisi’ne geçerek, sıklet değişikliğiyle birlikte büyükler kategorisinde de dünya şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Kupası şampiyonluğu elde etmek istiyorum. Spor yapmak isteyen arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: Yaşınızın geçtiğini ya da henüz çok küçük olduğunuzu düşünerek asla spordan uzak durmayın.

Yaşınız ne olursa olsun, spora başlamaktan çekinmeyin. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Kick boks, uzaktan veya videolarda izlenildiğinde sert bir spor gibi görünebilir. İnsanlar, ‘Birbirlerine vuruyorlar, nasıl dayanıyorlar?’ diye düşünebilir. Ancak bu sporu yakından tanıdığınızda durumun göründüğü gibi olmadığını anlarsınız. Kick boksta sporun yanı sıra kardeşlik ve centilmenlik de var. Bu nedenle bu sporu yapmak isteyenler kesinlikle çekinmeden başlayabilirler"

YUNAN RAKİBİNİ YENEREK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Selçuklu Belediyespor ve Milli Takım Kick Boks Antrenörü Mevlüt Aker de genç sporcunun şampiyonaya hazırlanırken yaşadığı zorlukları anlattı.

Akarsu'nun finalde Yunan rakibini mağlup ederek altın madalyaya ulaştığını belirten Aker, büyükler kategorisinde daha ağır bir sıklette mücadele etmesini planladıklarını söyledi.

Mevlüt Aker'in açıklamaları şu şekilde:

"Mert Can, Gençler Kategorisi’ndeki son yılında 86 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma katılmaya hak kazandı. Ardından, 18-27 Eylül tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda 86 kilogram Full Contact branşında mücadele etti.

Rakiplerini birer birer eleyerek finale yükseldi ve son olarak Yunan rakibini de mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Elbette bu süreçte oldukça zorlu bir dönem geçirdik. Yoğun bir antrenman ve hazırlık sürecinin yanı sıra çok kilo vermesi gerekiyordu. Bu süreçte diyetisyenimiz ve fizyoterapistimiz kendisiyle yakından ilgilendi.

Yoğun antrenmanlar nedeniyle bazı sakatlıklar da yaşadı. Buna rağmen antrenman programımızı planlı bir şekilde uyguladık. Sonuç olarak Mert Can, Türk milli takımı ve bayrağımız adına hepimizi gururlandırarak 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefimiz, 2027 yılında Mert Can’ın Büyükler Kategorisi’nde mücadele etmesi.

Bu geçişle birlikte kilo kategorisini de değiştireceğiz. Çünkü Mert Can, Gençler Kategorisi’ndeki son yılında yaklaşık 8-9 kilogram vererek turnuvaya katıldı. Vücut yapısı, boyu ve fiziği itibarıyla kilo almaya elverişli olduğu, fiziksel gelişimi de devam ettiği için doğru bir programla daha ağır bir sıklette yarışmasını hedefliyoruz.

Amacımız, büyükler kategorisinde de aynı başarıyı yakalayarak dünya şampiyonluğunu elde etmesini sağlamak. Bize bu imkanları sağlayan Selçuklu Belediyespor Kulübümüze, kulüp müdürümüze, kulüp başkanımıza ve tabii ki en önemlisi Ahmet Pekyatırmacı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize gösterilen ilginin, verilen emeğin ve sağlanan imkanların karşılığını bundan sonra da başarılarımızla vermeye devam edeceğiz"