Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Gıris mezrasındaki dev ceviz bahçesinde üreticilerin zorlu hasat mesaisi başladı. Bölgenin en büyük ceviz bahçesi olma özelliğini taşıyan 150 dönümlük alanda yaklaşık 12 yıllık ağaçlardan kaliteli ürünler toplanıyor.
Geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi olumsuz etkilediğini belirten bahçe sahibi Abdulnasır Tunç, ağaçların 4-5 yıldır tam verime yattığını ve bu yıl rekoltenin yüzleri güldürdüğünü ifade etti.
10 GÜNLÜK KURUTMA SÜRECİNİN ARDINDAN İÇ PİYASAYA SUNULUYOR
Bahçede toplanan cevizlerin işlenme ve pazarlanma sürecine dair detayları paylaşan üretici Abdulnasır Tunç, şu ifadeleri kullandı: