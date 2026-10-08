Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Gıris mezrasındaki dev ceviz bahçesinde üreticilerin zorlu hasat mesaisi başladı. Bölgenin en büyük ceviz bahçesi olma özelliğini taşıyan 150 dönümlük alanda yaklaşık 12 yıllık ağaçlardan kaliteli ürünler toplanıyor.

Geçen yıl don vurmuştu: Bu yıl ceviz hasadında yüzler gülüyor - Resim : 1

Geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi olumsuz etkilediğini belirten bahçe sahibi Abdulnasır Tunç, ağaçların 4-5 yıldır tam verime yattığını ve bu yıl rekoltenin yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

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10 GÜNLÜK KURUTMA SÜRECİNİN ARDINDAN İÇ PİYASAYA SUNULUYOR

Bahçede toplanan cevizlerin işlenme ve pazarlanma sürecine dair detayları paylaşan üretici Abdulnasır Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"150 dönüme ceviz bahçesi kurduk, Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesidir. 12 yıllık ceviz bahçemiz 4-5 yıldır meyve vermeye yatmış durumda. Bu yıl 5-6 ton ceviz hasat edebiliyoruz. Geçen yıl dondan dolayı biraz sıkıntı yaşadık ama bu sene cevizlerimizi düzenli suluyoruz. Tek eksiğimiz suyun biraz az olması, onun dışında bir sıkıntımız yok. Cevizleri topladıktan sonra soyma makinesiyle soyup 10 gün kurutmaya bırakıyoruz. Kendi ihtiyacımız kadarını ayırdıktan sonra kalan kısmı Solhan ve Bingöl pazarında satıyoruz."

Geçen yıl don vurmuştu: Bu yıl ceviz hasadında yüzler gülüyor - Resim : 3