Kaynak: İHA

Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Sivas’ta ilkbaharda toprakla buluşan patateslerde beklenen hasat dönemi yaklaştı. Yaklaşık 100 bin dekar alanda ekimi yapılan ve gece-gündüz sıcaklık farkıyla kış soğuğuna dayanıklılığı artan Sivas patatesi için söküm işlemleri, geleneksel olarak her yıl olduğu gibi yine 29 Ekim tarihinde başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 460 bin ton rekolte elde edilen kentte, bu yıl bol yağışların da katkısıyla üretimin 500 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.

NEDEN 29 EKİM? SİVAS PATATESİNİN LEZZET SIRRI

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve patates üreticileri, sökümün geç yapılmasının ürün kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı:

KABUK KALINLAŞMASI VE AROMA

Havaların soğumasıyla birlikte patatesin kışa dayanıklılığı artıyor, kabuğu kalınlaşıyor ve kendine has güçlü aroması oturuyor.

GEÇMİŞTEN GELEN USUL

Üreticiler, bölge büyüklerinin "29 Ekim'den önce patates sökülmez" kuralına sadık kalarak ürünün tam olgunluğa ulaşmasını bekliyor.

YERLİ VE ORGANİK ÜRETİM

Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılamada stratejik rol oynayan Sivas, kışlık patates depolamasında pazara en dayanıklı ürünü sunuyor.

"FİYATLAR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRSÜN"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, çiftçinin büyük bir emek verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sivas patatesi hem organik hem de gece ve gündüzün sıcaklık farkından dolayı kış soğuğuna dayanıklı. Bu sene rekolte 450 bin ile 500 bin ton arasında olacak, bu çok büyük bir rakam. Dışarıya bağımlı olmamak adına kendimize yetecek üretimi yapıyoruz. İnşallah bu sene fiyatlar çiftçimizin yüzünü güldürür. Sökümün ardından hemen bir sonraki senenin hazırlığı başlayacak. Durmak yok, üretmeye devam."