Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında

MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında

MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde Mavi ve Kırmızı Takım, haftanın dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 7 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 1

Düello formatındaki mücadelede gecenin teması köfte çeşitleri olurken, yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 2

Değerlendirme sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım ve 7 Ekim Çarşamba gününün eleme adayları belli oldu.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 3

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde köfte düelloları damga vurdu.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 4

Gecenin sonunda kazanan takım belli olurken bireysel dokunulmazlık da sahibini buldu.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 5

Eleme potasına girenlerde netleşti.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 6

MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mutfağa girdi.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 7

Köfte konseptinin işlendiği düellolarda hazırlanan tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 8

Mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve 7 Ekim eleme adaylarının kim olduğu merak konusu oldu.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 9

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 10

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Şadi oldu.

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MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında - Resim: 11

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Nurten olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayşe oldu.

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