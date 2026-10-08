Düello formatındaki mücadelede gecenin teması köfte çeşitleri olurken, yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı.
MasterChef'te gecenin kazananı belli oldu: İki yarışmacı eleme potasında
MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde Mavi ve Kırmızı Takım, haftanın dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 7 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Değerlendirme sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım ve 7 Ekim Çarşamba gününün eleme adayları belli oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde köfte düelloları damga vurdu.
Gecenin sonunda kazanan takım belli olurken bireysel dokunulmazlık da sahibini buldu.
Eleme potasına girenlerde netleşti.
MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın ilk takım dokunulmazlığı için mutfağa girdi.
Köfte konseptinin işlendiği düellolarda hazırlanan tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu.
Mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve 7 Ekim eleme adaylarının kim olduğu merak konusu oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Şadi oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Nurten olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayşe oldu.