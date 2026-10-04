Kaynak: DHA

Erzincan'ın 3 bin 549 metre rakımlı en yüksek noktası olan Esence (Keşiş) Dağları, zorlu arazi yapısı ve el değmemiş doğasıyla yaban hayatına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Keşiş Dağları’nın sarp ve ulaşılması güç kayalıkları, bölgedeki yaban keçileri için korunaklı bir doğal yaşam alanı sunuyor.

Bölgede varlığını sürdüren yaban keçileri, sarp kayalıkların yer aldığı yüksek kesimlerde sürü halinde görüntülendi. Kayalık yamaçlarda rahatlıkla hareket edebilme kabiliyetine sahip keçilerin, zirveye yakın kesimlerde beslenerek yaşamlarını sürdürdüğü kaydedildi.

ANNELER YAVRULARINI EMZİRDİ

Dron ile havadan kaydedilen eşsiz görüntülerde; kalabalık yaban keçisi sürüsünün sarp kayalıklar arasında yan yana ilerlediği anlar saniye saniye yer aldı. Çekimlerde bazı anne keçilerin yavrularını emzirdiği ve bakımlarını yaptığı anlar dikkat çekti.

Keşiş Dağları'ndaki yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarında kaydedilen bu renkli görüntüleri, doğaseverlerin ve yaban hayatı fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini topladı.