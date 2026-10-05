Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan kuş göçü kapsamında, güney yönüne doğru ilerleyen leylek sürüleri Türkiye semalarında görünmeye devam ediyor.

Göç yolunda eşsiz kareler: Tekirdağ üzerinde anbean görüntülendi - Resim : 1

Sıcak bölgelere doğru yol alan çok sayıda leylek, Tekirdağ semalarında uçarken havadan görüntülendi. Kent üzerinde bir süre toplu halde süzülen leyleklerin senkronize hareketleri ve oluşturduğu yoğunluk, havada bulunan dron kamerasına yansıdı.

Göç yolunda eşsiz kareler: Tekirdağ üzerinde anbean görüntülendi - Resim : 2

Tekirdağ semalarında bir süre uçuşlarını sürdüren leylek sürüsü, daha sonra güneye uzanan göç güzergahında ilerleyerek gözden kayboldu. Leyleklerin gökyüzündeki süzülüşü kenttekiler ve doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

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