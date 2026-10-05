Kaynak: İHA

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan kuş göçü kapsamında, güney yönüne doğru ilerleyen leylek sürüleri Türkiye semalarında görünmeye devam ediyor.

Sıcak bölgelere doğru yol alan çok sayıda leylek, Tekirdağ semalarında uçarken havadan görüntülendi. Kent üzerinde bir süre toplu halde süzülen leyleklerin senkronize hareketleri ve oluşturduğu yoğunluk, havada bulunan dron kamerasına yansıdı.

Tekirdağ semalarında bir süre uçuşlarını sürdüren leylek sürüsü, daha sonra güneye uzanan göç güzergahında ilerleyerek gözden kayboldu. Leyleklerin gökyüzündeki süzülüşü kenttekiler ve doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.