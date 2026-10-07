Kaynak: İHA

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ardından özellikle Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu tezgahları şenlendirdi. Sezonun açılışında tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, av miktarının artmasıyla birlikte 50 liraya kadar geriledi.

Fiyatların yarı yarıya düşmesini fırsat bilen vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın ederken, bazı tezgahlarda 800-900 gramlık 4 adet palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 adet palamut ise yine 200 liradan satışa sunuldu. Fiyatlardan memnun kalan çok sayıda vatandaşın, palamudu kış aylarında tüketmek üzere buzluğa koymak için toplu halde satın aldığı görüldü. Balıkçı tezgahlarının önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar birbirlerine balık pişirme tarifleri vermeyi de ihmal etmedi.

"TANESİ 900 GRAMA KADAR ÇIKIYOR, KAR MARJINI AŞAĞI ÇEKTİK"

Palamut avındaki bolluğun ve tezgahtaki yoğunluğun sevindirici olduğunu belirten balıkçı Aydın Ceylan, halkın bol bol balık yemesi için kendi kâr marjlarından fedakarlık yaptıklarını ifade etti:

"Biz kendimizden de fedakarlık yaparak bugün 50 liradan satışa başladık. Kar marjını aşağı çektik, halk bol bol yesin. 4 tanesi 200 lira olanların tanesi 800-900 gram geliyor. Süper bir rağbet var."

"FINDIKTAN UCUZ, DENİZDEN ADETA FIŞKIRDI"

Vatandaşların ucuz balığa yoğun ilgi gösterdiğini ve çok sayıda alım yaptığını vurgulayan balıkçı Gökmen Ceylan ise şu değerlendirmede bulundu:

"Fındıktan ucuz, insanlar 20'şer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira."

VATANDAŞ FİYATTAN DA BOLLUKTAN DA MEMNUN

Tezgahlardaki uygun fiyatları değerlendiren vatandaşlar, özellikle kalabalık aileler için palamudun oldukça uygun fiyatlı ve besleyici bir gıda haline geldiğini söyledi. Tanesi 50 liraya kadar düşen palamudun bu yılki bolluğundan son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, ucuz balık yemenin keyfini çıkardıklarını dile getirdi.