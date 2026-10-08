Altın çakıldı: Şimdi herkes bu seviyeyi bekliyor

ÇİN'DEN ALTIN ALIMI SÜRÜYOR

Öte yandan Çin Merkez Bankası, eylül ayında altın alımlarını artırarak altın rezervlerini üst üste 23. ayda da yükseltti.

Peter Grant, merkez bankalarının altın talebinin piyasadaki en önemli destekleyici faktör olduğunu söyledi. Grant, ons altında 4 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini, ardından yıl sonuna doğru toparlanmayla birlikte 4 bin 400 dolar seviyesinin görülebileceğini öngördü.

Diğer değerli metallerde de sert düşüşler görüldü. Gümüş yüzde 3 gerileyerek 59,86 dolara düşerken, platin yüzde 3,9 kayıpla 1.635,04 dolara, paladyum ise yüzde 4 düşüşle 1.125,70 dolara indi.