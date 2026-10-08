Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve yüksek seyreden Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla çarşamba günü sert düşüş kaydetti.
Altın çakıldı: Şimdi herkes bu seviyeyi bekliyor
Altın, güçlenen dolar ve yüksek tahvil getirilerinin baskısıyla iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Piyasalarda gözler 4 bin dolar desteğine ve Fed’in faiz kararına çevrildi. İşte piyasalardaki son gelişmeler...Kaynak: Haber Merkezi
Spot altın yüzde 1,2 gerileyerek ons başına 4 bin 113,89 dolara inerken, yatırımcıların dikkati şimdi 4 bin dolar seviyesine çevrildi.
Altın fiyatları, ABD dolarındaki yükseliş ve yüksek seviyelerdeki Hazine tahvil getirilerinin faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerindeki baskıyı artırmasıyla çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
Gün içerisinde spot altın, 5 Ağustos’tan bu yana gördüğü en düşük seviyeyi test etti.
Spot altın yüzde 1,2 değer kaybederek ons başına 4 bin 113,89 dolara düştü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,1 gerileyerek 4 bin 140,70 dolardan günü tamamladı.
DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILADI
ABD Dolar Endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturdu.
Öte yandan 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Tahvil getirilerinin yüksek olması, faiz kazancı sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.
Zaner Metals Kıdemli Metal Stratejisti Peter Grant, piyasalardaki mesajın faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı yönünde olduğunu belirtti. Grant, bu beklentinin dolar ve tahvil getirilerini desteklediğini ifade etti.
GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA
Piyasalar, Fed’in bu ayın sonunda faiz oranlarını sabit tutmasını büyük ölçüde bekliyor. Buna karşın CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor.
Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonla mücadele kapsamında daha fazla faiz artışının gerekebileceğini ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise para politikasının gelecekteki seyrinin enflasyonist baskıların devam edip etmemesine bağlı olacağını belirtti. Faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
ÇİN'DEN ALTIN ALIMI SÜRÜYOR
Öte yandan Çin Merkez Bankası, eylül ayında altın alımlarını artırarak altın rezervlerini üst üste 23. ayda da yükseltti.
Peter Grant, merkez bankalarının altın talebinin piyasadaki en önemli destekleyici faktör olduğunu söyledi. Grant, ons altında 4 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini, ardından yıl sonuna doğru toparlanmayla birlikte 4 bin 400 dolar seviyesinin görülebileceğini öngördü.
Diğer değerli metallerde de sert düşüşler görüldü. Gümüş yüzde 3 gerileyerek 59,86 dolara düşerken, platin yüzde 3,9 kayıpla 1.635,04 dolara, paladyum ise yüzde 4 düşüşle 1.125,70 dolara indi.