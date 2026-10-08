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Kaynak: Haber Merkezi



Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik biçimi sırasında Önalan tarım işletmesine ait biçerdöver henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Biçerdöverden yükselen alevlerin fark edilmesinin ardından yangına müdahale edildi. Çeltik biçimi sırasında meydana gelen yangının büyümemesi için ekipler ve çevrede bulunan kişiler tarafından müdahale gerçekleştirildi.

Yangın sırasında biçerdöverin çeşitli bölümleri alevlerden etkilendi. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, Biçerdöverde ciddi hasar meydana geldi.