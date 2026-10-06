Kaynak: İHA

Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde bulunan Şahan Kayası, çevresindeki ağaç ve çalılarla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye haritasını andıran görünümüyle dikkat çekiyor. Kayalığın bu özelliği, dron görüntülerinde havadan daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Yörede "Doğal Türkiye haritası" olarak adlandırılan kayalık oluşumun ortasında ise Türkiye haritasında Tuz Gölü’nün bulunduğu bölgeyi andıran konumda büyük bir mağara yer alıyor.

İlginç şekli nedeniyle dikkat çeken Şahan Kayası, birinci derece doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Son dönemde özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen kayalığın, daha fazla tanınmasıyla birlikte Armutdüzü köyünün turizm potansiyeline katkı sağlaması umut ediliyor.

Şahan Kayası’nın havadan çekilen dron görüntülerinde, kayalık alanın çevresindeki doğal bitki örtüsüyle birlikte oluşturduğu Türkiye haritasını andıran şekil dikkat çekiyor. Havadan bakıldığında ortaya çıkan görüntü, bölgenin doğal güzelliğinin yanı sıra sıra dışı jeolojik oluşumunu da gözler önüne seriyor.