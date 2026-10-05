Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli hava muhalefeti uyarısı yaptığı Hatay genelinde gün boyu süren sağanak, akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Antakya, Hassa ve özellikle Altınözü ilçesinin Altınkaya Mahallesi gibi kırsal bölgelerinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu, kısa sürede çevreyi beyaza kapladı.

STADYUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Olumsuz hava koşullarının ardından Altınözü İlçe Stadyumu'nda ortaya çıkan beyaz örtü görsel bir şölen sunarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bölgedeki olumsuz hava şartları ve sağanağın gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.